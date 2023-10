BLUE EYE SAMURAI (Samuraï aux yeux bleus), la série du scénariste de Logan, a déjà une bande-annonce officielle

Le 3 novembre uniquement sur Netflix.

Samuraï aux yeux bleus, la nouvelle série animée de Netflix

Une nouvelle série d’animation est sur le point d’arriver sur Netflix, la plateforme populaire de vidéo à la demande qui nous a récemment annoncé une augmentation de prix dans plusieurs de ses abonnements. Créée par le couple formé par Amber Noizumi et Michael Green, elle explorera les aventures et les mésaventures d’une jeune épéiste en quête de vengeance dans le Japon de l’époque d’Edo.

Dans Samuraï aux yeux bleus, nous ferons la connaissance de Mizu (avec la voix de Maya Erskine dans la version originale), une guerrière dont le sang mêle des origines occidentales et japonaises, ce qui ne lui facilite pas la vie, que ce soit dans sa jeunesse ou dans le trépidant trailer ci-dessous.

La nouvelle animation digitale

Même si cela fait mal à beaucoup d’entre nous, surtout à ceux qui ont grandi avec l’animation traditionnelle des années 80 et 90, le digital (et par digital nous entendons CGI) s’est imposé même dans l’anime japonais. Un bon exemple en est la nouvelle série mettant en vedette Son Goku et ses compagnons, Dragon Ball Daimia, qui compte déjà dans son catalogue un film réalisé avec cette technique. Mais ce n’est pas le seul cas, car d’autres comme la réinvention de Trigun, Trigun Stampede, plus proche du manga que de l’anime original, sont également entièrement numériques.

Il est vrai que, même si cela ne procure pas la même sensation que l’animation traditionnelle, Samuraï aux yeux bleus a vraiment une belle apparence, et comme c’est toujours le cas lorsque qu’une technique devient populaire, elle s’améliore au fil du temps. De son côté, Netflix en sait long sur le sujet, car il compte déjà plusieurs séries et films réalisés avec cette technique, comme SPRIGGAN, sa version particulière de Godzilla, le décevant Ghost in the Shell: SAC_2045 ou Ajin: semihumano, entre autres.