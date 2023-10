Xiaomi veut conquérir votre cuisine avec son nouveau réfrigérateur à 3 portes à 200 euros

Le nouveau réfrigérateur de Xiaomi a une grande capacité de 256 litres, 3 portes, un contrôle via téléphone portable et un prix révolutionnaire.

Le nouveau réfrigérateur de Xiaomi peut être contrôlé via l’application mobile.

Le fait que Xiaomi lance sur le marché ses propres réfrigérateurs nous surprend déjà, car nous savons que le fabricant chinois en a déjà plusieurs sur le marché. Cependant, nous sommes attirés par le nouveau Xiaomi Mijia 256L Refrigerator, un réfrigérateur intelligent impressionnant qui veut conquérir votre cuisine avec sa capacité de 256 litres et un prix révolutionnaire d’un peu plus de 200 euros après conversion.

Comme d’habitude, cet électroménager est une collaboration entre Xiaomi et Mijia. En regardant sa photo, nous remarquons qu’il s’agit d’un grand réfrigérateur à 3 portes. Cependant, la partie la plus intéressante se trouve à l’intérieur, car il peut être contrôlé à distance via le téléphone portable et même ses réglages peuvent être modifiés en utilisant simplement la voix. Sans aucun doute, c’est un réfrigérateur qui a tout pour révolutionner votre cuisine.

Voici le nouveau réfrigérateur intelligent de Xiaomi

À peine un mois s’est écoulé depuis le lancement du Xiaomi Mijia Triple Door, l’énorme réfrigérateur de la marque chinoise avec 3 portes et une capacité de 303 litres. Cependant, Xiaomi ne veut pas attendre plus longtemps et renouvelle à nouveau son catalogue de réfrigérateurs avec le Xiaomi Mijia 256L, un modèle très similaire qui a également 3 portes, mais une capacité plus réduite de 256 litres.

Comme le rapporte Gizmochina, le compartiment réfrigérateur, situé en haut, a un volume de 137 litres. Juste en dessous se trouve le bac pour les aliments frais, comme les légumes et les fruits. Celui-ci a une capacité de 38 litres et une température pouvant varier entre -20 et 5 degrés. En réalité, c’est l’utilisateur lui-même qui peut régler la température en fonction des aliments stockés.

Il n’importe pas si vous êtes absent de chez vous, vous pouvez modifier sa température via votre téléphone portable.

Enfin, ce Xiaomi Mijia 256L a un compartiment congélateur d’une capacité de 81 litres. Le réfrigérateur entier est équipé d’un module antibactérien qui peut éliminer 99,99% des bactéries, selon Xiaomi. De plus, il dispose d’une technologie de refroidissement par circulation d’air à 360° pour garder tous les aliments frais de manière égale, ainsi qu’un système pour éliminer les mauvaises odeurs.

Parmi les caractéristiques les plus remarquables du nouveau réfrigérateur de Xiaomi, on trouve son contrôle à distance. Si les utilisateurs téléchargent l’application Mijia sur leurs téléphones mobiles, ils pourront régler la température, le mode et d’autres paramètres même lorsqu’ils sont absents de chez eux. Ce Xiaomi Mijia 256L est également compatible avec l’assistant vocal de Xiaomi, appelé Xiao AI, ce qui signifie qu’il peut également être contrôlé par la voix.

Toutes ces informations présentent le Xiaomi Mijia 256L comme un réfrigérateur grand et compétent, ce qui rend son prix si surprenant. Il est déjà disponible en prévente au prix de 1 699 yuans, soit seulement 220 euros après conversion.