L’ordinateur portable le plus vendu de la semaine est parfait pour les étudiants et le télétravail avec Windows 11

En plus de son matériel, il intègre un lecteur d’empreintes digitales qui sécurise le contenu de votre PC plus que jamais.

L’ordinateur portable Lenovo comprend un écran bien défini et une mémoire parfaite pour exécuter toutes sortes d’applications et de tâches.

Une semaine après la fin du deuxième Prime Day de l’année, nous pouvons faire quelques évaluations par catégories. Par exemple, les meilleures ventes de chaque catégorie. Dans ce sens, si vous cherchez à renouveler votre vieux portable, nous avons vu que Lenovo a un modèle en tête des meilleures ventes sur Amazon.

Il s’agit du Lenovo Ideapad 3 Gen 6 qui est au prix d’environ 529 429 euros sur Amazon, même prix que sur PcComponentes. Le meilleur de tout est que vous n’avez pas besoin d’acheter une licence Windows 11, elle est déjà préinstallée. En tant qu’ordinateur portable pour le travail à distance ou pour les étudiants, c’est un excellent achat en ce moment.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour obtenir un bon ordinateur portable avec Windows aujourd’hui. Il est vrai que ce modèle n’est pas équipé de la dernière technologie en matière de matériel, mais vous remarquerez que les performances sont assez bonnes pour le prix que vous allez payer.

Ce Lenovo Ideapad 3 Gen 6 dispose d’un processeur Intel Core i3-1115G4 capable d’atteindre une vitesse d’horloge de 4,1 GHz. Il s’agit d’un CPU suffisamment puissant et efficace pour travailler avec la grande majorité des applications de bureautique et multimédia. De plus, avec les 8 Go de RAM DDR4 (extensibles jusqu’à 12 Go), le multitâche ne sera pas un problème.

Il inclut un disque SSD de 256 Go sur lequel Windows 11 Home S est préinstallé. Vous n’avez pas besoin de chercher comment installer le système par d’autres moyens, et vous aurez tout de manière officielle et légale. C’est un ordinateur portable très léger de seulement 1,65 kg et un boîtier en aluminium mat.

L’écran de cet ordinateur portable Lenovo mesure 15,6 pouces et a une résolution Full HD (1920 x 1080 px). Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz et le panneau est de type IPS avec une luminosité typique de 250 nits, idéale pour travailler en intérieur comme en classe, à la bibliothèque ou dans votre bureau à domicile.

Si vous avez l’habitude de faire des appels vidéo professionnels ou avec des collègues de travail, vous serez ravi de savoir que sa webcam intégrée dans le cadre supérieur de l’écran dispose de deux microphones qui captent votre voix comme jamais auparavant. Elle comprend également un volet physique qui couvrira la caméra lorsque vous ne l’utilisez pas.

La batterie de ce Lenovo a une autonomie moyenne de 7,5 heures, parfaite pour une journée de classe ou de travail intense. Au niveau des ports physiques, nous avons 2 USB-A (un en version 3.2 et un autre en 2.0), USB-C 3.2, HDMI 1.4b, port combiné casque et microphone et lecteur de cartes microSD. En ce qui concerne la connectivité sans fil, nous disposons du WiFi 5 et du Bluetooth.

Enfin, vous devez savoir que son clavier est rétroéclairé en blanc, très pratique pour travailler dans des conditions de faible luminosité. Cependant, cette fonctionnalité consomme beaucoup de batterie et réduit son autonomie totale. C’est pourquoi je recommande de l’utiliser seulement de manière occasionnelle et pas en permanence.

