Le OnePlus Open est génial, mais ne vous attendez pas à des fantasmes du Samsung Galaxy Z Fold6

Sí, l’épaisseur s’améliorera avec le Galaxy Z Fold6, mais il ne semble pas que Samsung se préoccupe beaucoup d’améliorer la configuration photographique de son pliable de référence.

L’arrière du Samsung Galaxy Z Fold4 montre-t-il fièrement son système photographique?

C’est vrai, le OnePlus Open s’arroge légitimement le titre du téléphone pliable le plus intéressant et attrayant du marché, et notre propre analyse confirme ce point en mots de notre collègue AndroAall. Et pourtant, si je suis honnête avec vous, j’ai l’impression que cela ne change pas le fait que Samsung reste la référence dans un segment qu’ils ont pratiquement inventé et fait évoluer eux-mêmes.

Il est donc logique que nous attendions tous un Galaxy Z plus abordable alors que les porte-étendards de la famille s’efforcent d’être de plus en plus performants, bien que depuis la Corée du Sud, des médias proches de Samsung tels que The Elec, réduisent considérablement les attentes plusieurs mois avant de découvrir le Samsung Galaxy Z Fold6.

Et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons discuter beaucoup, en vérité, car un autre informateur aussi populaire et réputé que @UniverseIce sur les sujets de la galaxie Samsung, a dit la même chose en même temps pour nous enlever tout espoir :

Don’t expect much change in Galaxy Z Fold6. At least we can be sure of the camera. It is the same as Fold4 and Fold5, that’s for sure. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) Octobre 19, 2023

Une meilleure construction, plus fine, mais avec le même système photographique

Si Samsung devrait apporter des améliorations pour transformer la sixième génération du Galaxy Z Fold en porte-étendard à part entière, la réalité est que la société de Séoul suivra sa propre feuille de route pour continuer à améliorer la construction de son système pliable, la charnière et l’ensemble en général, en laissant de côté pour l’instant un système photographique haut de gamme qui restera exclusivement réservé aux Galaxy S Ultra.

En réalité, tout le monde convient qu’il n’y aura pas de fantaisies avec le Galaxy Z Fold6 de 2024, mais plutôt une évolution sur un corps plus fin et plus confortable à utiliser, qui maintiendra néanmoins les proportions et les caractéristiques que nous connaissons des actuels « Z Fold ».

Avec les fabricants chinois visant très haut, Samsung ne panique pas et suivra sa feuille de route en améliorant le format, la construction, la durabilité et le confort d’utilisation… Est-ce suffisant ?

De plus, on nous dit que le système photographique ne sera en aucun cas modifié, il conservera sa configuration triple à l’arrière (50 MP grand angle, 12 MP ultra grand angle, 10 MP téléobjectif) ainsi que deux autres caméras, l’intérieure sous l’écran (4 MP) et l’extérieure (10 MP) avec un trou sur l’écran.

Il semble donc que Samsung continue de faire confiance à sa stratégie et pense que le public cible du Galaxy Z Fold ne recherche pas une photographie d’avant-garde, mais souhaite que la construction, la durabilité et le format continuent de s’améliorer pour se rapprocher d’un smartphone au design classique.

Nous verrons ce qu’ils nous présenteront finalement avec leur prochaine itération pliable, car au vu de ce qu’ils nous proposent depuis la Chine (beaucoup d’options confinées là-bas, certes), Samsung aura beaucoup de travail pour nous convaincre que leurs Galaxy Z restent les meilleurs, ce n’est plus le cas pour moi… Et vous, Samsung Galaxy Z Fold, OnePlus Open ou Pixel Fold ?