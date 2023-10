Les 9 meilleures comédies romantiques de l’histoire

Les comédies romantiques ont généralement une place très fréquente dans nos cinémas.

Une question de temps est un beau film de comédie romantique

Les comédies romantiques ont généralement un grand public. Malgré cela, il y a de tout. Nous trouvons des films vraiment intéressants qui ont été considérés comme ce qui a été fait de mieux dans l’histoire du cinéma, tandis que chaque année des dizaines de films de ce genre sont produits et finissent par être considérés pratiquement comme de la « malbouffe ». Aujourd’hui, nous allons passer en revue les meilleurs films que l’histoire du cinéma nous a apportés dans ce genre. Beaucoup d’entre eux ont déjà été vus dans d’autres classements comme celui des meilleurs films anciens ou classiques, mais ne vous inquiétez pas car il y en a quelques-uns qui sont très remarquables.

Pour l’élaboration de ce classement, nous nous sommes basés sur les évaluations d’IMDB, mais pas exclusivement, car il est nécessaire de permettre une plus grande variété dans les chronologies de chacun d’entre eux afin que ce soit quelque chose de plus synchronique et proche pour tout le monde.

Cela dit, allons-y et profitons des meilleures comédies romantiques.

Pretty Woman

Probablement l’une des comédies romantiques les plus célèbres de l’histoire. Elle n’est pas au goût de tout le monde, mais il est vrai qu’il s’agit d’une histoire vraiment originale. De plus, ses protagonistes, incarnés par Richard Gere et Julia Roberts, ont une grande chimie tout au long du film.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un film où les protagonistes viennent de milieux sociaux très différents. Lui est un homme d’affaires important, elle est une prostituée qu’il engage. Cependant, à la fin, la collision entre ces deux mondes finira par les faire tomber profondément amoureux l’un de l’autre.

Considérée comme l’une des meilleures comédies romantiques

Voir sur Disney+

Amélie

Amélie est un film qui, malgré sa beauté photographique et son rythme soutenu, ne convient pas à tout le monde. Soit vous aimez ce film, soit vous le détestez, il n’y a pas de demi-mesure. Après une vie vraiment difficile, Amélie (Audrey Tautou) trouve une mission dans sa vie. Son objectif vital à partir de ses vingt-deux ans sera de résoudre la vie des autres. Pour cela, elle invente des moyens vraiment étranges et inattendus pour y parvenir.

Voir sur Disney+

La Garçonnière

Un employé de bureau gris incarné par Jack Lemmon a une vie assez ennuyeuse. Il est célibataire et tout le monde s’attend à ce qu’il le reste. Cependant, il rencontre une belle ascenseur dont il tombe profondément amoureux. Sur ce même chemin, nous découvrons qu’il prête habituellement l’appartement dans lequel il vit à ses supérieurs pour qu’ils y aillent avec leurs maîtresses. Ainsi, il espère faire rapidement carrière. Cependant, lorsque ses sentiments s’entrecroisent sur le chemin, le protagoniste devra prendre des décisions importantes.

Voir sur Filmin

Sugar! (Certains l’aiment chaud)

Considéré comme le meilleur film de Billy Wilder et avec les formidables Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis, nous avons ici une histoire où un groupe d’artistes se retrouve dans une situation imprévue. Pour cette raison, les deux hommes se font passer pour des hommes, rencontrant une série de problèmes hilarants tout au long de leur histoire. C’est une histoire vraiment amusante où l’humour et l’amour se croisent de manière incroyable.

Voir sur Filmin

Princess Bride

Le film de l’enfance de beaucoup d’entre nous. Il s’agit d’un film qui a tout. Il a de la fantaisie, de l’amour, des rires et un scénario si original qu’il est charmant. Cela fait longtemps qu’on ne fait plus de films comme ça, et il est vrai que cela se remarque. L’histoire parle d’un pirate et escrimeur qui réunit un groupe éclectique de héros et d’anti-héros pour s’opposer à un roi qui retient prisonnier l’amour de sa vie. Tout au long de cette histoire, ils visiteront des endroits inhospitaliers et vivront des aventures qui resserreront de plus en plus leurs liens.

Voir sur Amazon Prime Video

Annie Hall

Considéré comme l’une des grandes comédies romantiques de l’histoire, Le film de Woody Allen nous plonge dans la vie d’Alvy Singer (une sorte de représentation comique de la vie de l’auteur lui-même). C’est un humoriste névrosé qui a rompu avec Annie et souffre d’un chagrin d’amour. Dans ce cadre, il se remémore tous ses amours et essaie de comprendre pourquoi sa relation avec les femmes se termine toujours par un échec.

Un film qui ne plaira pas à tous les goûts, car il a mal vieilli en raison de ses prémisses quelque peu archaïques. Aujourd’hui, nous concevons les relations entre les genres d’une manière assez différente.

Voir sur Filmin

Shrek

Beaucoup se demanderont ce que fait Shrek ici. Cependant, en plus d’être fantastique et animé, il est évident que c’est aussi une comédie romantique, car son humour se distingue et elle présente en même temps des traits propres du genre romantique. En général, c’est un film que peu de gens découvriront dans ces lignes, car c’est l’un des films les plus connus de l’histoire.

Shrek est un ogre qui vit dans son marais. Il ne cherche que la tranquillité et ne veut pas avoir de relation avec personne d’autre. Cependant, un jour, un âne bavard et des dizaines de personnages de contes expulsés du royaume de Très Loin vont apparaître dans sa vie. Pour retrouver sa tranquillité, il se rendra au royaume et demandera que ces personnages fantastiques quittent son marais. Le problème, c’est qu’il devra sauver une princesse qui cache un sombre secret.

Voir sur Netflix

Il était temps

Un des films romantiques les plus beaux et originaux de ce siècle. Le protagoniste (Domhnall Gleeson) hérite de son père un superpouvoir vraiment intéressant : pouvoir voyager dans le temps et répéter les choses autant de fois que nécessaire. Ainsi, sur ce chemin, il rencontrera une jeune femme dont il tombera amoureux (Rachel McAdams) et tous deux commenceront une vie ensemble. Cependant, ce qui semblait être un superpouvoir intéressant se transforme en une souffrance existentielle pour le protagoniste lorsqu’il se retrouve dans des dilemmes difficiles avec sa femme et le reste de sa famille.

Tout cela avec un humour très anglais et des personnages absolument charmants. C’est pourquoi c’est l’un de mes films préférés dans ce genre.

Voir sur Amazon Prime Video

Moonrise Kingdom

Un véritable chef-d’œuvre de Wes Anderson. Deux jeunes scouts s’enfuient parce qu’ils sont amoureux. Dans ce contexte, au milieu d’une île où il y a une forte tempête de pluie, les adultes devront unir leurs forces pour les retrouver.

Il est vrai que, bien que la prémisse puisse sembler particulière, l’un des grands points forts de ce film est son montage et sa photographie. Anderson maîtrise à nouveau son style à la perfection, de sorte qu’il est parfaitement reconnaissable au premier coup d’œil. Globalement, c’est un film très intéressant, amusant et avec des personnages aussi étranges que divertissants.

Malheureusement, il n’est pas encore disponible sur les plateformes de streaming dans notre pays.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur fait un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.