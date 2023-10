Motorola continue à avoir des choses à dire, ce smartphone moyen de gamme 5G baisse son prix.

Tu as une opportunité d’obtenir un excellent smartphone 5G à moindre coût.

Voici le Motorola moto g73.

Si vous recherchez un bon mobile, joli et à prix abordable, le vaste catalogue de smartphones Xiaomi n’est pas le seul endroit où il faut regarder. Aujourd’hui, je veux vous parler d’un des mobiles de Motorola, un appareil dont le prix baisse et qui dispose d’une fiche technique intéressante. Il a exactement ce dont vous avez besoin, ne cherchez plus.

Le Motorola moto g73 est à votre portée pour seulement 224 euros dans sa version mondiale, accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous l’aurez rapidement et facilement chez vous. Avec la boutique en ligne nord-américaine, tout est confort et efficacité.

Motorola moto g73

Achetez le mobile Motorola au meilleur prix

L’écran du téléphone Motorola atteint 6,5 pouces et offre une excellente qualité d’image, vous pourrez profiter de votre contenu préféré sans problème. Gardez à l’esprit que nous parlons d’un téléphone bien conçu, d’un smartphone élégant que vous pouvez emporter partout.

À l’intérieur se trouve le Dimensity 930 fabriqué par MediaTek, une puce que nous avons testée à de nombreuses reprises et avec laquelle vous n’aurez aucun problème à l’utiliser quotidiennement. Faites confiance au smartphone de Motorola, vous vous procurez un téléphone capable de fournir de bonnes performances pendant longtemps.

Le magnifique dos de notre protagoniste est le foyer de 2 caméras avec lesquelles vous pourrez prendre de bonnes photos dans presque toutes les situations. Exprimez au maximum son capteur principal de 50 mégapixels, ainsi que son appareil photo grand-angle de 8 mégapixels.

Motorola moto g73

Il n’y a pas grand-chose de plus à dire, vous avez l’opportunité d’obtenir un bon mobile, joli et abordable. C’est un excellent achat pour moins de 250 euros, un smartphone sur lequel vous pouvez compter. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas trop longtemps, l’offre pourrait se terminer à tout moment.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat par le biais des liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.