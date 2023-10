DiCaprio a presque épuisé la patience de Scorsese et De Niro pendant le tournage des Assassins de la lune.

Au final, cela a été ce qui a fait du film ce qu’il est aujourd’hui.

De Niro et DiCaprio dans Les Assassins de la Lune

Il y a deux choses que Leonardo DiCaprio aime, que ses partenaires n’aient pas plus de trente ans et improviser, et cette dernière chose a presque détruit sa relation avec Martin Scorsese et Robert De Niro lorsqu’ils tournaient ensemble Les Assassins de la Lune, un film qui sort aujourd’hui en salles et dont nous ne savons toujours pas quand il arrivera sur les plateformes de streaming (même si nous avons déjà osé spéculer à ce sujet).

Le Wall Street Journal révèle lors d’une interview avec le célèbre réalisateur new-yorkais, que la capacité de DiCaprio à improviser ses répliques, quelque chose dont des réalisateurs comme Tarantino ont profité dans certaines des scènes les plus mémorables de l’acteur, n’a pas plu autant à son principal partenaire de jeu (à l’exception de Lily Gladstone) Robert De Niro, un acteur de méthode qui a même arrêté de parler à son collègue pour ne plus discuter avec lui. Cependant, comme le souligne le célèbre réalisateur, tout le monde

De temps en temps, Bob [Robert De Niro] et moi nous nous regardions et roulions les yeux. Et nous lui disions : « Tu n’as pas besoin de ces dialogues ».

DiCaprio a également contribué à retravailler le scénario

Basé sur le roman du même nom de David Grann de 2017, Les Assassins de la Lune s’est avéré être très différent de ce qu’il était initialement, et le bon vieux Leo y est pour beaucoup ; lui et son habitude d’improviser constamment et de vouloir participer activement à tous les aspects de la production.

Initialement, le scénario ressemblait davantage à ce que l’on peut trouver entre les pages du livre, mais après plusieurs lectures, DiCaprio a fini par confesser à Scorsese qu’il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, à savoir que, à l’époque, l’histoire ne tournait pas autour des Osages (le peuple amérindien), mais plutôt autour du FBI et de son enquête sur une série de meurtres. « Où est le cœur de cette histoire ? », se demandait Leo, et Martin Scorsese lui a donné raison en réécrivant une grande partie du scénario et en changeant les rôles à la fois de DiCaprio et de son collègue Jesse Plemons.