Plus de rumeurs confirment que les iPhone 16 auront également le processeur A18

Le processeur A17 n’existerait pas.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auraient le processeur A18 et A18 Pro

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro n’ont pas été les seules nouveautés présentées par Apple le mois dernier, elle a également dévoilé le processeur A17 Pro, la première puce fabriquée avec une technologie de 3 nanomètres et la première du genre à être utilisée dans un smartphone. Cependant, le processeur A17 Pro ne s’est pas retrouvé dans les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, car les modèles de base étaient équipés de la puce A16 Bionic, une situation que Apple ne semble pas vouloir répéter.

C’est du moins ce qu’affirme l’analyste réputé Jeff Pu, qui a également récemment déclaré que iOS 18 intégrera des fonctionnalités d’IA dans le but de rivaliser directement avec ChatGPT d’OpenAI. Pu pense que les iPhone 16 et iPhone 16 Plus auront un processeur A18, tandis que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront dotés d’un processeur A18 Pro.

Suivant la trace des processeurs de la série M

Selon Pu, Apple nommerait les processeurs des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, tout comme ceux des Mac : A18 et A18 Pro. Il est clair qu’Apple souhaite différencier les iPhone de base des Pro et marquer une nette différence dans le processeur est une bonne méthode. Par exemple, l’A17 Pro sera capable d’exécuter des jeux de console complets comme Resident Evil, qui sortira fin octobre, tandis que le A16 Bionic ne le pourra pas.

Il serait également possible d’atteindre cet objectif en appelant les processeurs A18 et A18 Pro, le A18 Pro étant destiné aux iPhone Pro. De cette façon, on créerait une meilleure sensation de différence en obligeant les consommateurs à acheter un modèle Pro s’ils veulent un processeur Pro. De même que pour les Mac, alors que les modèles les plus « modestes » sont équipés d’un M2, les plus puissants ont le M2 Pro et M2 Max.

Autres nouveautés des iPhone 16 et 16 Pro

Bien qu’il soit encore trop tôt, nous connaissons déjà de nombreuses nouveautés possibles qui seront intégrées dans les iPhone 16 et 16 Pro :