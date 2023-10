Cette main robotique est la grande révolution dans les implants: elle se connecte totalement aux êtres humains

Il s’agit d’une grande initiative qui améliorera la qualité de vie des personnes ayant perdu des membres.

La robotique a déjà définitivement atteint les êtres humains

La robotique attire souvent notre attention grâce aux grands robots qui ont émergé ces dernières années, comme Ameca, le robot humanoïde le plus avancé. Mais les avancées de la robotique ne se limitent pas à cela, car il y a de plus en plus de propositions qui cherchent à mélanger le robot avec l’humain, comme c’est le cas d’Elon Musk avec Neuralink. Quoi qu’il en soit, parlons maintenant d’un autre sujet très intéressant : la fusion de membres robotiques avec les êtres humains.

Une technologie absolument

Le cas que nous présentons aujourd’hui peut transformer la vie de nombreuses personnes dans les prochaines années et a été réalisé avec succès sur une femme de 50 ans en Suède. Lors d’un accident malheureux à la ferme, la femme a perdu sa main, ce qui a affecté tous les aspects de sa vie, pas seulement sur le plan professionnel, car la perte d’un membre est quelque chose de vraiment dur.

Comme le souligne le magazine Science, cette personne a vu comment une main bionique a été intégrée au contrôle neuronal et peut être utilisée sans problème dans sa vie quotidienne.

L’équipe de chercheurs, provenant de Suède, d’Italie et d’Australie, a déclaré que c’était la première fois qu’une main robotique avec des électrodes internes était viable dans les amputations en dessous du coude, ce qui était jusqu’à présent impossible.

Karin, c’est le nom de la femme, est capable d’utiliser sa prothèse de manière confortable et efficace dans sa vie quotidienne pour les activités habituelles, ce qui montre le potentiel important et la capacité de changer des vies avec cette nouvelle technologie.

C’est intéressant car c’est une technologie pratiquement unique qui vient d’être testée avec succès pour la première fois. Ainsi, elle dispose d’une technologie avec des dizaines de capteurs, mais ceux-ci se trouvent à l’intérieur de la prothèse et se connectent de manière neuronale au membre, ce qui la rend également plus esthétique que les précédentes.

« L’intégration est si grande que nous pouvons réellement fixer le membre artificiel directement au squelette » – Ortiz Catalán, chercheur derrière cette invention.

On estime maintenant qu’elle peut effectuer 80% de ses activités quotidiennes depuis qu’elle a perdu sa main droite il y a 10 ans. C’est étonnant, car elle peut préparer les repas, prendre des objets ou même fermer sa fermeture éclair. C’est une avancée majeure, et en plus, c’est une solution assez fonctionnelle, car le taux de réussite est très proche de 95%.

En résumé :