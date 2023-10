Spectaculaire mobile haut de gamme avec 16 Go de RAM et une charge rapide de 240W à moins de 500 euros

Le terminal realme intègre l’une des vitesses de charge les plus rapides du marché actuel.

Le realme GT Neo 5 n’est pas encore arrivé en Europe, mais vous pouvez déjà l’acheter en toute sécurité.

Si vous voulez avoir l’un des meilleurs téléphones haut de gamme pour moins de 500 euros, voici votre chance. Il n’est pas nécessaire de dépenser 1000 euros pour un smartphone avec beaucoup de RAM ou une grande quantité de gigaoctets de stockage. Bien qu’il ne soit pas encore arrivé en Europe, le realme GT Neo 5 peut être à vous dès maintenant pour 460 euros sur AliExpress dans sa version avec 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire et la vitesse de charge la plus puissante.

realme est un fabricant qui a passé plus d’une décennie à prouver qu’il peut atteindre tous les utilisateurs, que ce soit avec sa gamme de terminaux d’entrée de gamme, de milieu de gamme ou haut de gamme. Si vous préférez une version avec moins de puissance de charge, vous pouvez l’obtenir pour 487 euros chez Fnac. Vivez la vitesse, le design et la beautéavec cette superbe œuvre d’art sous forme de smartphone.

realme GT Neo 5 (16/256 Go + 240W)

Achetez ce haut de gamme avec charge à 240W et un écran de 144Hz

Ce smartphone de realme est conçu pour repousser la limite des 100W de puissance de charge qu’un petit nombre ose franchir. Il dispose d’une batterie d’une capacité de seulement 4600 mAh, mais avec une puissance de charge de 240W avec chargeur inclus. Cependant, il s’agit de la version USA, donc nous ajouterons un adaptateur européen pour une utilisation appropriée.

D’autre part, il s’agit d’un téléphone portable en plastique avec une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 199 grammes. 88% de la façade est occupée par un grand écran OLED de 6,74″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il atteint une luminosité maximale de 1400 nits, nous pourrons utiliser une LED de notification colorée et le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

Le moteur de ce realme GT Neo 5 est le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un CPU gravé en 4 nm qui fonctionne à 3 GHz. Il est associé au processeur graphique Adreno 730, cette unité dispose de 16 Go de RAM LPDDR5X et d’une mémoire interne de 256 Go de type UFS 3.1. Ses performances sont impressionnantes, atteignant près de 1,3 million de points sur Antutu.

À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique. Il est composé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.88, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro d’Omnivision. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips, en slow motion à 480 ips et prendre des photos de paysages et des portraits de niveau semi-professionnel. Son appareil photo selfie de 16 MP est également très bon, mais sans prétentions excessives.

realme GT Neo 5 (16/256 Go + 240W)

En termes de connectivité, ce téléphone mobile est compatible avec les réseaux 5G, GPS, Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, infrarouge et double SIM. Cette version est livrée avec Android 13 et la surcouche realmeUI 4.0. Il n’a pas les services Google, mais dès que ce modèle arrivera en Europe, nous pourrons le mettre à jour parfaitement.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.