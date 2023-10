Changez d’écouteurs pour le même prix qu’un menu McDonald’s : les Redmi Buds 4 Lite à prix dérisoire.

À Xiaomi, il a toujours aimé aller plus loin que les autres et offrir beaucoup plus dans ses produits pour beaucoup moins. Cette politique est appliquée à tout son écosystème et ses marques, de POCO à Mijia. Et à titre d’exemple pratique, nous pouvons utiliser celui des Redmi Buds 4 Lite, des écouteurs sans fil très abordables pour les spécifications qu’ils offrent.

Si vous recherchez des écouteurs pour le fitness, pour écouter de la musique sur le chemin du travail, passer un appel vidéo ou lorsque vous regardez quelque chose sur la tablette, regardez ces Redmi Buds 4 Lite, qui sont déjà compétitifs à leur prix de 19,99 euros, Amazon leur a enlevé 15%, les laissant à un minimum historique de 16,99 euros.

Bluetooth, annulation de bruit et jusqu’à 20 heures d’utilisation

Ne vous laissez pas tromper par son prix, car Xiaomi prend toujours soin de l’esthétique de ses produits, et les Buds 4 Lite ont une apparence similaire aux AirPods 3 d’Apple, avec un design ergonomique qui s’adapte à la courbe de l’oreille pour que vous ne vous sentiez pas lourd en les portant pendant quelques heures. Et avec des tiges tactiles pour leur utilisation qui ont été réduites pour réduire le risque qu’ils tombent lorsque vous les portez – un véritable test pour ce type d’écouteurs, sans aucun doute.





En utilisant des haut-parleurs dynamiques de 12 mm ajustés par le laboratoire d’acoustique de Xiaomi, et avec une certification IP54 de résistance à l’eau et à la poussière et une connectivité Bluetooth 5.3, les Redmi Buds 4 Lite intègrent la technologie Google Fast Pair pour les associer rapidement au téléphone – qui n’a pas nécessairement besoin d’être un Xiaomi, mais qui se connecte à n’importe quel modèle avec Android 6 ou supérieur.

Et le meilleur, c’est sans aucun doute l’autonomie, car avec une seule charge, vous pouvez les utiliser pendant 5 heures consécutives, et avec le boîtier de charge, vous disposez de jusqu’à 20 heures d’utilisation avant de devoir recharger le boîtier. Et tout cela pour le prix d’un repas rapide de nos jours. Une offre attrayante, n’est-ce pas?

jusqu'à 20 heures d'utilisation avant de devoir recharger le boîtier





