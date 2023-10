L’un des grands créateurs de l’Intelligence Artificielle en a assez : il assure qu’elle ne menace pas l’humanité

Il existe des peurs et des préoccupations concernant l’IA, mais cet expert veut les dissiper.

Les intelligences artificielles progressent une fois de plus dans une direction qui génère de l’incertitude

Il existe différents types de problèmes attribués aux intelligences artificielles. D’une part, nous trouvons ceux qui sont plus techniques, qui soulignent les problèmes auxquels elles sont confrontées lorsqu’elles abordent nos sollicitations. Il y a d’autres problèmes plus terre à terre qui vont affecter nos vies et qui, il est évident que les personnes s’en inquiètent, ils sont liés aux emplois qui vont disparaître ou à ceux qui ont déjà licencié 90% de leurs employés.

Le dernier problème ou préoccupation est celui qui pousse les personnes à se demander si l’IA pourrait causer un apocalypse à l’avenir. Ce n’est pas surprenant, car nous l’avons en réalité vu dans de nombreux films de science-fiction et des experts comme Bill Gates pensent qu’elle peut avoir le potentiel d’une bombe atomique.

En tout cas, l’un des grands « parrains » de l’IA a souhaité rassurer toutes ces personnes et a averti qu’elle ne représente aucune menace pour l’humanité. Voyons cela.

Le grand expert en IA et son optimisme

Lors d’une interview pour le journal Financial Times, Yann LeCun, le directeur scientifique de l’intelligence artificielle chez Meta et considéré comme le parrain de cette technologie, a réfuté ce que tous les prophètes affirment selon lesquels l’IA va détruire l’humanité.

Son point de vue a été clair et il a voulu contredire la position de ceux qui estiment que l’IA va mettre fin à tout notre progrès technologique.

« L’intelligence n’a rien à voir avec le désir de dominer. Même pour les humains. Dans ce cas, les humains les plus intelligents voudraient dominer les autres, Albert Einstein et d’autres scientifiques auraient été riches et puissants et ils n’étaient ni l’un ni l’autre ».

C’est quelque chose de plutôt étrange dans l’industrie. Même les développeurs d’IA eux-mêmes, comme Sam Altman d’OpenAI, ont souvent une vision apocalyptique montrant ce qui se passerait si l’IA devenait incontrôlable. En réalité, Altman lui-même porte un bouton de panique nucléaire pour arrêter sa propre IA. Bien que de nombreuses personnes pensent que cela pourrait n’être que de la publicité et du marketing.

Il est curieux mais il considère que ce discours est rempli de bêtises car il estime que l’on surestime et crée trop d’attentes autour d’une technologie qui aspire réellement à être un assistant très utile pour nous tous.

« En réalité, l’IA ne comprend pas comment fonctionne le monde. Elle n’est pas capable de planifier. Elle n’est pas capable de raisonner vraiment ».

Cela est en grande partie dû, comme le soulignent dans Futurism, au fait que LeCun ne souhaite pas que son domaine soit trop réglementé car cela pourrait freiner la rentabilité et le progrès de ses technologies. Pour cette raison, il plaide en faveur d’une réglementation un peu plus souple en affirmant qu’elle n’est pas dangereuse.