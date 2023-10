Google vous aident à apprendre l’anglais pendant que vous naviguez sur Internet

Duolingo, voici votre concurrence pour apprendre des langues.

Apprendre des langues avec Google sera une réalité, bien qu’en France, il faudra encore attendre.

L’anglais est la langue universelle de communication partout dans le monde globalisé, et Google veut que ses utilisateurs aient un bon accès à son apprentissage. C’est pourquoi, à partir des recherches sur Google, vous pourrez bientôt pratiquer l’anglais pour améliorer votre fluidité dans la langue anglaise par excellence. Apprendre des langues est essentiel, et Google vous aidera avec cela.

Tests d’anglais avec les recherches sur Google

Comme l’explique Google dans son blog, lors des recherches sur Google que vous effectuez via n’importe quel navigateur, une option s’ouvrira dans laquelle nous pourrons effectuer divers exercices d’anglais d’une durée totale de 3 à 5 minutes. Lorsque vous aurez terminé les exercices, l’outil vous donnera un retour en temps réel pour améliorer les différents aspects où vous avez commis des erreurs. Google fournira des détails sur le contexte des traductions, ainsi que les diverses corrections grammaticales jugées pertinentes.

Cependant, pour le moment, cette fonction est réservée aux utilisateurs des pays suivants, qui seront les premiers à découvrir cette fonctionnalité : Argentine, Inde, Colombie, Venezuela, Indonésie et Mexique. Il est à espérer que ce service sera progressivement étendu à davantage de pays, de sorte qu’en peu de temps, cette fonctionnalité utile arrivera éventuellement en France. En réalité, étant donné qu’il y a plusieurs pays hispanophones en test, cette fonction ira déjà dans la bonne direction pour développer la version espagnole.

Apprendre des langues gratuitement

L’apprentissage des langues, avec les avancées actuelles, présente un grand avantage : si vous avez accès à Internet, vous avez accès à une fenêtre infinie de connaissances, y compris l’apprentissage des langues. En réalité, il existe de nombreuses applications, en plus de Duolingo, spécialisées dans l’enseignement des langues.

Les smartphones ont également été l’un des grands catalyseurs de cette avancée, et il est toujours appréciable que les utilisateurs puissent accéder à des connaissances de valeur en quelques touches seulement sur leur smartphone. Il existe de plus en plus d’alternatives pour apprendre des langues, et il appartient désormais à chacun de s’entraîner régulièrement pour intérioriser une nouvelle langue.