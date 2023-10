Le réfrigérateur de tes rêves a 3 portes, comme celui-ci de Xiaomi que tu contrôles également depuis ton téléphone portable

Le marché chinois est fascinant en termes de technologie. Et Xiaomi, un géant chinois, fournit beaucoup de choses que nous aimerions voir ici, car en plus les prix sont fous. Comme le dernier produit présenté : un réfrigérateur intelligent à trois portes, mais verticalement.

Mijia, une marque de l’écosystème Xiaomi dédiée à la création de meubles, d’articles et d’appareils électroménagers intelligents aussi innovants qu’abordables, a présenté sa dernière création : le réfrigérateur Mijia 256L, qui, comme son nom l’indique, a une capacité de 256 litres répartis entre la partie réfrigérateur et le congélateur.

Mijia 256L, un réfrigérateur à trois portes

Refroidi par air et sans givre, le réfrigérateur a une capacité de 137 litres pour le compartiment réfrigérateur, 81 litres pour le compartiment congélateur et 38 litres pour la soi-disant serre, qui forme la partie centrale de l’appareil électroménager. Le compartiment de la serre est destiné à « stocker des fruits, des légumes et d’autres produits qui nécessitent un réglage de température spécifique« , qui peut varier entre -20 degrés et 5 degrés et peut être ajusté par le réfrigérateur lui-même ou par l’utilisateur/trice.

En examinant sa conception interne, le Mijia 256L intègre un module antibactérien et anti-odeurs aux ions d’argent, qui peut absorber et décomposer les molécules d’odeur. Et selon Xiaomi lui-même, il a « un taux antibactérien de 99,99% ». Il utilise également une technologie de refroidissement par circulation d’air à 360° pour maintenir les aliments frais de manière uniforme.

Un réfrigérateur intelligent

Équipé de 5 capteurs de température et avec une consommation d’énergie totale de 0,59 degré/24 heures, le réfrigérateur est très silencieux, avec un bruit de fonctionnement de 36 décibels. Et comme tout bon appareil de l’écosystème Xiaomi, le frigo peut être connecté à l’application Mijia, qui vous permet de contrôler le mode et la température de l’appareil à distance. Il est également compatible avec Xiao Ai, l’assistant vocal de Xiaomi, avec lequel vous pouvez même donner des ordres vocaux à l’appareil électroménager.

Le Xiaomi Mijia 256L est déjà disponible en précommande sur JD.com au prix de 1 699 yuans, soit 219 euros. Une affaire sans aucun doute, car ici en France, un réfrigérateur de cette taille sans être « smart » coûte déjà plus du double. Nous espérons qu’il arrivera ici, comme tant d’autres produits Xiaomi que nous aimerions voir.

Source | Gizmochina