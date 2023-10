L’un des meilleurs jeux de stratégie de le Play Store peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez jouer à Defense Zone 3 Ultra HD, l’un des meilleurs jeux de stratégie militaire de le Play Store, totalement gratuit.

Si vous aimez les jeux de stratégie, vous ne pouvez pas manquer l’occasion d’essayer Defense Zone 3 Ultra HD sans dépenser un centime.

La Google Play Store est remplie de jeux de toutes sortes, gratuits et payants, mais si vous êtes amateurs de jeux de rôle, aujourd’hui est votre jour de chance, car nous allons vous expliquer comment obtenir l’un des meilleurs jeux de stratégie pour Android totalement gratuitement, mais pour cela, vous devrez vous dépêcher, car cette offre ne sera valable que pendant quelques heures.

Le jeu dont nous allons vous parler aujourd’hui est Defense Zone 3 Ultra HD, un titre qui a déjà été téléchargé plus d’un demi-million de fois et qui a une note moyenne de 4,7 sur 5 sur Google Play Store, basée sur plus de 28 000 avis d’utilisateurs.

Defense Zone 3 Ultra HD est gratuit pour une durée limitée. Profitez-en !

Defense Zone 3 Ultra HD est le dernier titre de la franchise Defense Zone, une saga de jeux vidéo mobiles développée par Arkem Kotov, qui comprend également six autres titres : Defense Zone HD, Defense Zone HD Lite, Defense Zone Original, Defense Zone 2 HD, Defense Zone 2 HD Lite et Defense Zone 3 HD.

Defense Zone 3 Ultra HD est un jeu de stratégie militaire de type tower defense qui se distingue par ses graphismes de grande qualité et dans lequel votre mission sera de protéger vos tours contre des armées entières d’ennemis qui veulent les détruire. Comme dans tous les autres jeux de ce type, à mesure que vous avancez dans le jeu, vous obtiendrez de nouvelles armes et objets qui faciliteront cette tâche.

Pour défendre vos tours, ce jeu met à votre disposition un total de 8 types différents de tours de défense, dans lesquelles vous pourrez activer jusqu’à huit compétences spéciales différentes, allant des attaques aériennes efficaces aux puissantes bombes nucléaires.

De plus, Defense Zone 3 Ultra HD est un jeu vraiment divertissant, car il propose quatre niveaux de difficulté, chacun comportant une série de défis qui vous empêcheront de cesser de jouer à ce jeu.

Généralement, Defense Zone 3 Ultra HD coûte 2,69 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ce jeu est compatible avec tout appareil Android ayant une version égale ou supérieure à Android 5.1 et il propose également du contenu déblocable via des achats in-app allant de 1,09 euros à 109,99 euros.