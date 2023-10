À moitié prix : cette montre connectée avec GPS et une autonomie de batterie de 45 jours est à vous pour 130 euros

Peu importe le type de personne que vous êtes, cette montre habille et vous aide à contrôler votre activité.

La TicWatch Pro 3 est équipée d’un GPS, d’un écran double et d’une multitude de puces et de capteurs intégrés.

Vous avez besoin d’une des meilleures montres intelligentes qui vous permette non seulement de suivre vos pas, mais aussi de faire beaucoup plus de choses? Vous voulez sûrement économiser de l’argent et acheter quelque chose de très bonne qualité. Eh bien, la TicWatch Pro 3 GPS est maintenant en vente à 299,99 129,99 euros sur Amazon. Dans d’autres stores, vous pouvez l’obtenir pour 202 euros chez PcComponentes ou pour 199 euros chez MediaMarkt.

Il est clair que l’offre d’Amazon est imbattable. Après le lancement et notre analyse de la TicWatch Pro 5, nous pouvons dire que la 3ème génération vaut la peine d’être achetée à ce prix et que nous ne voyons pas de changements radicalement substantiels qui justifient de passer à la suivante. Vous pouvez également opter pour la version avec connectivité LTE/4G à 241 euros sur Amazon (PVP 359,99 euros).

TicWatch Pro 3 GPS

Achetez une montre connectée de qualité avec GPS et une grande autonomie

Il existe de nombreuses options de montres intelligentes disponibles sur le marché actuel. De nombreuses marques telles que Xiaomi, Samsung, Apple et Amazfit se disputent la vedette. Mais d’autres comme TicWatch ou Garmin sont à un autre niveau. Cette montre est un excellent achat en ce moment, malgré sa durée sur le marché, pour les raisons suivantes :

Design : il s’agit d’une montre avec une lunette en acier inoxydable. Son corps en polycarbonate et en fibre de verre est résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP68. Vous pourrez faire des activités aquatiques sans problème. Ses bracelets sont remplaçables par d’autres de 22 mm de large.

: il s’agit d’une montre avec une lunette en acier inoxydable. Son corps en polycarbonate et en fibre de verre est résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP68. Vous pourrez faire des activités aquatiques sans problème. Ses bracelets sont remplaçables par d’autres de 22 mm de large. Écran : il dispose d’un écran double composé d’un écran AMOLED de 1,4″ avec une résolution de 454 x 454 pixels avec luminosité automatique, et d’un autre écran monochrome toujours actif qui offre une autonomie incroyable allant jusqu’à 45 jours. Vous pourrez personnaliser votre style avec plus de 100 cadrans gratuits.

: il dispose d’un écran double composé d’un écran AMOLED de 1,4″ avec une résolution de 454 x 454 pixels avec luminosité automatique, et d’un autre écran monochrome toujours actif qui offre une autonomie incroyable allant jusqu’à 45 jours. Vous pourrez personnaliser votre style avec plus de 100 cadrans gratuits. Capteurs: c’est une montre complète, conçue pour les sportifs. Elle dispose d’un capteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24, d’un moniteur d’oxygène dans le sang, d’un suivi du sommeil, d’un podomètre, d’un baromètre et d’un capteur de lumière ambiante.

Navigation : elle intègre une puce de positionnement avec 5 systèmes de satellites tels que GPS, Beidou, Glonass, Galileo et QZSS. Vous pourrez l’utiliser pour partir en excursion sans dépendre du GPS de votre téléphone. Chargez vos itinéraires sur la montre et profitez de vos escapades.

: elle intègre une puce de positionnement avec 5 systèmes de satellites tels que GPS, Beidou, Glonass, Galileo et QZSS. Vous pourrez l’utiliser pour partir en excursion sans dépendre du GPS de votre téléphone. Chargez vos itinéraires sur la montre et profitez de vos escapades. Batterie : elle dispose d’une batterie de 595 mAh capable de nous offrir une autonomie de 72 heures en mode GPS et de 45 jours en utilisant uniquement l’écran monochrome. Avec une utilisation normale, la batterie peut vous durer environ 5 à 8 jours en moyenne.

: elle dispose d’une batterie de 595 mAh capable de nous offrir une autonomie de 72 heures en mode GPS et de 45 jours en utilisant uniquement l’écran monochrome. Avec une utilisation normale, la batterie peut vous durer environ 5 à 8 jours en moyenne. Autres fonctions: elle est équipée de la technologie NFC pour les paiements sans contact, d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés pour passer des appels sans problème, et d’une mémoire de 8 Go pour stocker à la fois de la musique et les applications de navigation, de musique et de messagerie nécessaires.

TicWatch Pro 3 GPS

Cette montre fonctionne avec le système d’exploitation de Google pour les montres connectées, Wear OS. Il est très intuitif et facile à utiliser, et vous avez accès à l’Assistant Google pour n’importe quelle demande que vous formulez à voix haute. Plus de 100 modes d’entraînement vous attendent sur cette montre incroyable, ainsi qu’un mode spécial pour la natation où vous obtiendrez des données sur votre vitesse et la qualité de vos mouvements.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.