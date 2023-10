Nothing OS 2.0.4 fait ses débuts dans le Nothing Phone (1)

Nothing continue de mettre à jour et d’améliorer son Phone (1) tout en réalisant les tests d’Android 14 sur son dernier « flagship ».

Le premier téléphone de Nothing bénéficie également d’un « support de qualité », avec des mises à jour continues de Nothing OS.

Carl Pei et son équipe sont conscients que leur évolution et leur succès dans l’industrie reposent en grande partie sur le bouche-à-oreille et l’expérience que les utilisateurs transmettent, c’est pourquoi le Nothing Phone (2) fait déjà partie des premiers à tester Android 14, même en phase bêta, avec une version 2.5 de Nothing OS qui a déjà été distribuée en mode « ouvert » pour participer, avec la communauté, aux dernières phases de développement de cette prochaine mise à jour majeure.

Quoi qu’il en soit, le Nothing Phone (1) n’est pas oublié dans un tiroir et bénéficie également d’un « support de qualité », en vantant le fait qu’il a reçu Nothing OS 2.0 il y a seulement quelques semaines afin de poursuivre les petites modifications qui ajoutent des améliorations et des optimisations à un firmware en croissance constante.

Et maintenant, de manière officielle, Nothing annonce le déploiement de la version 2.0.4 de Nothing OS pour son premier téléphone mobile, qui est en cours de mise à jour à l’échelle mondiale en faisant référence au changelog suivant:

Nouvelles fonctionnalités : Faites glisser votre doigt vers la gauche du tiroir d’applications pour accéder au menu des icônes masquées. Toute application déplacée ici sera masquée du tiroir d’applications. Nous présentons le widget « Photos » : affichez vos photos préférées sur l’écran d’accueil ou sur l’écran de verrouillage.

: Améliorations et corrections d’erreurs : Les informations sur les données de chargement à l’écran de verrouillage reflètent maintenant de manière plus précise la vitesse de chargement. Correction d’un problème rare qui empêchait l’affichage correct des widgets à l’écran de verrouillage après redémarrage. L’instance clonée de WhatsApp est désormais compatible avec « App Locker ». Amélioration de la stabilité du point d’accès Wi-Fi. Correction d’erreurs et optimisation générale.

:

Si vous possédez un Nothing Phone (1), vous pouvez dès à présent rechercher la mise à jour dans le menu approprié des paramètres de votre terminal et vous devriez la trouver sans problème, bien que comme toujours, la distribution soit échelonnée et vous recevrez bientôt automatiquement la notification pour installer le package via OTA sur vos mobiles.

Si vous souhaitez vérifier que la notification est correcte, sachez que la mise à jour pèse très peu, moins de 60 Mo dans la plupart des marchés, et plus précisément 58,01 mégaoctets selon les rapports sur Reddit.