Grand Theft Auto VI (GTA 6) : Date de sortie, Fuites, Actualités, et Plus.

L’un des jeux en monde ouvert les plus attendus est sans aucun doute le prochain Grand Theft Auto de Rockstar Games. En regardant le succès de GTA V qui continue d’être joué par des joueurs du monde entier sur différentes plateformes, il ne fait aucun doute que le prochain Grand Theft Auto sera un énorme succès.

Avec des jeux comme GTA 6, de nombreuses fuites arrivent de toutes parts. Si vous vous souvenez de l’année dernière, il y a eu une énorme fuite concernant GTA 6. La fuite contenait des informations sur le développement et les phases alpha du jeu. Bien que Rockstar ait reconnu la fuite, ils ont assuré au public et aux fans de la franchise qu’il n’y avait aucun changement dans le développement, et il n’y avait pas non plus de retard avec le jeu.

Jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain jeu en monde ouvert de Rockstar Games – GTA VI.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) : Quoi, quand et où ?

Grand Theft Auto VI, comme tous les autres jeux de la franchise, sera un jeu en monde ouvert. Vous pourrez faire tout ce que vous pouviez faire dans GTA V, mais attendez-vous à encore plus de choses dans GTA VI. Nous ne pouvons pas encore être sûrs de ce que sont ces choses, mais nous pouvons tous espérer que Rockstar Games prépare des choses intéressantes, et il n’y a aucun déni à ce sujet.

Pour commencer, GTA VI sera le premier jeu de la franchise qui vous permettra de choisir de jouer en tant que protagoniste masculin ou féminin.

D’après la fuite massive qui s’est produite en septembre de l’année dernière, la protagoniste féminine de GTA VI s’appelle Lucia. Comment savons-nous que son nom est Lucia ? Eh bien, la description audio de la bande-annonce supposément à venir de GTA VI a récemment été divulguée, et la description parle d’une Lucia dans le jeu.

Le détenteur de la description audio a révélé que la bande-annonce de GTA VI devrait être dévoilée le 26 octobre 2023. Donc, avec seulement quelques jours restants, nous pourrions avoir un aperçu du prochain GTA après de nombreuses années.

Quand sort GTA 6 ?

Beaucoup de gens espèrent que le jeu sortira l’année prochaine en 2024. Mais il est également possible que Grand Theft Auto VI puisse sortir aussi tard qu’en 2025. Personne ne sait quand le jeu est censé sortir. Il vaut donc mieux attendre patiemment tout en profitant de GTA V ou des versions remastérisées de la trilogie GTA.

Grand Theft Auto VI : Où se déroule-t-il ?

GTA VI se déroulera à Vice City. Comme il se déroulera à Vice City, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu se passe dans les années 80. Vous savez, les discothèques, les clubs et les enseignes lumineuses au néon qui brillent dans la nuit. Désormais, il reste à voir s’il s’agira d’un monde à l’aspect moderne des années 80 ou s’il sera plus moderne que tout ce qui a à voir avec le style des années 80. Si le thème est basé sur les années 80, vous pouvez vous attendre à un grand nombre de pistes de musique synth-wave et synthpop sur les stations de radio du jeu.

Grand Theft Auto VI : Sur quelles plateformes sera-t-il disponible ?

Rockstar sait ce qu’il faut faire et comment le faire. Le jeu sera jouable sur PC et très probablement sur les consoles de nouvelle génération de Sony et de Microsoft. Donc oui, les propriétaires de PlayStation 4 et de Xbox One, ainsi que ceux de la Xbox Series S, pourraient ne pas pouvoir profiter du très attendu jeu Grand Theft Auto VI.

Capture d’écran de GTA V

Notez que cela n’est pas confirmé, il faut donc attendre que Rockstar dévoile officiellement les détails et les exigences système du jeu. Du côté PC, le jeu sera exclusif au lanceur de jeux Rockstar, puis probablement après quelques mois, vous pourrez acheter le jeu via l’Epic Games Store et Steam.

En ce qui concerne le jeu en streaming, il ne semble pas y avoir d’avenir ou d’espoir pour que le futur jeu GTA VI y soit présenté.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) : Fuites de prix

Lorsque GTA 6 sortira, il est préférable de se préparer aux prix élevés auxquels il sera vendu. Attendez-vous à un prix situé entre 70 et 90 dollars pour l’édition standard ou pour l’édition standard ainsi qu’un mode de jeu en ligne. S’il devait y avoir des DLC supplémentaires ou des cartes de requins, attendez-vous à ce qu’ils soient chers.

Grand Theft Auto VI : La fuite de la bande-annonce

Récemment, un utilisateur sur 4chan a révélé un peu de ce que nous pouvons attendre de la bande-annonce de GTA VI. Selon l’utilisateur, la bande-annonce devrait être diffusée le 26 octobre 2023. Vous pouvez voir ce qui a été posté sur 4Chan en suivant ce lien. La personne a également affirmé que la durée de la bande-annonce serait d’une minute et demie et qu’une piste de synth-wave entraînante servirait de musique de fond. L’utilisateur a également donné des descriptions audio de la bande-annonce, telles que :

Alligator sortant de l’eau

Des iguanes à l’écran

Des danseuses de carnaval sur scène

Des feux d’artifice aléatoires, etc.

À vrai dire, il est difficile de croire si tout cela est vrai. Il y a aussi un post sur Reddit où l’auteur supposé de la fuite déclare avoir simplement inventé des absurdités et les avoir postées sur 4chan. Il vaut donc mieux prendre toutes ces informations avec des pincettes et simplement attendre que Rockstar Games révèle et publie des informations officielles sur le jeu.

En attendant, il n’y a rien d’officiel sur le jeu, à part le fait que Rockstar Games développe le jeu en ce moment même. En attendant, continuez à jouer à GTA Online avec vos amis et attendez le jour où Rockstar Games annoncera le jeu.

Voilà, ce sont tous les détails qui circulent sur le web concernant le très attendu jeu GTA 6. Si vous avez des astuces, vous pouvez les partager avec nous via le formulaire de contact. Ce sont tous les détails réels qui ont fuité sur le jeu GTA 6, alors partagez ces détails avec vos amis.

