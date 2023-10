Une serrure électronique pour savoir qui ouvre la porte de ta maison et quand : Xiaomi Smart Door Lock E20 avec WiFi pour ton portable

Depuis des siècles, la serrure et la clé pour l’ouvrir constituent la première barrière pour entrer dans un endroit, que ce soit votre maison, votre bureau, votre garage, etc. Mais nous sommes bien avancés dans le nouveau siècle, et les anciens mécanismes à goupilles et à dents sont remplacés par des technologies actuelles comme celle que Xiaomi vous propose.

Toujours soucieux d’améliorer la domotique à domicile sans vous ruiner, la nouveauté que vous propose Xiaomi est un nouveau modèle de sa serrure électronique, qui remplace la clé par la technologie NFC pour ouvrir avec votre téléphone portable, votre montre connectée ou votre bracelet intelligent. Ou physiquement en utilisant un code de sécurité plutôt qu’une clé.

Xiaomi Smart Door Lock E20 WiFi

En peaufinant le design qu’il vend depuis un certain temps et en augmentant la sécurité, Xiaomi a lancé une version améliorée de sa serrure intelligente pour portes. La principale nouveauté de la Xiaomi Smart Door Lock E20 WiFi est sa connectivité WiFi, comme son nom l’indique. Une nouvelle fonctionnalité qui permet à la serrure de porte de prendre en charge la visualisation à distance en temps réel. Oui : vous pourrez voir à tout moment qui entre chez vous, quand, et être notifié même si quelqu’un n’a pas bien fermé.

En examinant son design, nous voyons que la version WiFi de la Xiaomi Smart Door Lock E20 met en œuvre un cylindre de serrure de niveau C à prise directe et un design de structure intégrée. La serrure est dotée d’une poignée à texture semi-mate, d’un cadre central en alliage solide et d’un panneau frontal IML avec des boutons physiques. Elle est également équipée de quatre capteurs intelligents intégrés pour une détection précise de 8 états.

Contrôlez la porte de votre maison depuis votre Xiaomi

Fabriquée « avec des matériaux résistants à l’usure », la serrure intelligente prend en charge la connectivité WiFi et offre une visualisation à distance du journal et des rappels d’alarme grâce à la connexion avec l’application compagnon de Mijia, qui vous permet de contrôler qui entre et sort depuis votre téléphone portable. L’application vous permet de choisir différentes options de connexion et jusqu’à « 25 conditions d’activation de scènes ».

Et comment peut-on l’ouvrir ? La serrure de porte intelligente Xiaomi E20 version WiFi peut être déverrouillée de plusieurs façons :

Avec votre empreinte digitale

Avec un mot de passe OTP d’authentification à usage unique

Avec un mot de passe de renouvellement périodique

Avec un mot de passe fixe

Avec la technologie NFC en utilisant un dispositif tel qu’un bracelet intelligent ou une montre connectée

Avec Bluetooth

Avec votre smartphone

En utilisant une clé physique classique

Le dispositif de Xiaomi a un taux de reconnaissance d’empreintes digitales de 99,24 % avec un temps de réponse de 0,5 seconde. La serrure de porte intelligente peut être interconnectée avec d’autres appareils Xiaomi complémentaires tels que la sonnette intelligente pour vous informer des visites en temps réel.

Batterie pour plusieurs mois et prix

L’état de la porte peut être consulté localement ou à distance en temps réel. Vous pouvez surveiller différents scénarios, tels que savoir si la porte est entrouverte, si elle ne se ferme pas efficacement, si elle ne se verrouille pas après un certain temps d’attente, etc. La batterie de la serrure peut durer jusqu’à 15 mois, et vous pouvez même y connecter une source d’alimentation mobile comme support d’urgence lorsque la batterie est épuisée.

La version WiFi de la Xiaomi Smart Door Lock E20 est proposée à un prix de lancement de 1 049 yuans, soit 136 euros au taux de change, et est actuellement en cours de financement participatif, il est donc inconnu quand elle sera disponible et, surtout, si elle sera disponible en Occident. Cependant, il est toujours possible de l’importer et de tester le niveau de sécurité domestique suivant.

