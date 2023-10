7 applications très connues qui sont sur le point d’être mises à jour pour mieux fonctionner sur les téléphones pliables

Les applications suivantes fonctionneront différemment sur un téléphone pliable afin de tirer pleinement parti de son écran.

Si vous avez un téléphone pliable, vous pourrez profiter de la version « améliorée » de ces applications

De plus en plus de personnes utilisent des téléphones pliables, tels que le motorola razr 40 ultra ou le Samsung Galaxy Z Fold5. L’écran de ces appareils est plus grand car il peut être déplié, offrant ainsi une plus grande surface, comme une tablette. Pour tirer parti de l’augmentation de la taille, Google nous montre sur son blog comment les 7 applications suivantes vont changer.

Gmail

Gmail est l’une des applications de messagerie les plus utilisées dans le monde entier. Elle compte plus de 10 000 000 d’installations uniquement sur le Play Store, il était donc nécessaire de la retravailler pour que les utilisateurs de téléphones pliables puissent profiter pleinement de son service et de toutes les astuces de la messagerie Google.

Désormais, vous pourrez ouvrir des liens ou des pièces jointes sans quitter votre courrier électronique. Lorsque vous appuierez sur un lien ou une pièce jointe, ceux-ci s’afficheront sur la moitié droite de l’écran, et vous pourrez continuer à lire votre courrier sur la moitié gauche. De même, il sera possible de contrôler la largeur de chaque moitié en faisant glisser la ligne de séparation, initialement positionnée au centre de l’écran.

Google Docs

Poursuivons avec les applications de Google, avec Docs. L’édition des documents sera simplifiée, vous permettant de voir un curseur comme si vous utilisiez une souris et de rendre la barre d’outils plus visible.

Zoom

Il étendra la zone dans laquelle votre interlocuteur est affiché, tandis que vous pourrez vous voir dans le coin droit, si votre téléphone est déplié. Les contrôles resteront en bas. De plus, en raison des caractéristiques propres à ces terminaux, ils seront plus faciles à manipuler pendant que vous passez votre appel.

Adobe Acrobat Reader

L’application d’Adobe vous permettra de séparer les documents en deux moitiés, tout comme Gmail. De plus, il sera possible de voir un document d’un côté tout en utilisant une autre application de l’autre côté.

Dropbox

L’application de stockage en nuage a été améliorée pour les téléphones pliables, ce qui vous permettra de adapter votre vue à votre téléphone, car elle s’étendra automatiquement en plein écran lorsqu’il est déplié.

Evernote

Il s’agit d’une application pour prendre des notes et écrire des documents à la main. Lorsqu’elle est utilisée sur un appareil de ce type, l’écran s’affichera en taille étendue, très similaire à la version PC. Les notes seront affichées à gauche et vous pourrez les éditer à droite. Cependant, il sera possible de changer l’orientation quand vous le souhaitez.

Todoist

Nous terminons cette liste avec Todoist. Il s’agit d’une des meilleures applications pour prendre des notes. Sa version en plein écran vous permettra de trouver et lire plus facilement vos notes.