Cette souris gaming de Logitech est très précise et bénéficie d’une réduction de plus de 30 euros sur Amazon.

Comme nous le disons toujours, il y a énormément d’offres sur Amazon et parfois, même si nous avons l’intention d’acheter quelque chose de précis, il est difficile de choisir le bon produit. L’univers du gaming ne fait pas exception, car il y a une grande variété d’alternatives disponibles dans la boutique elle-même, que ce soit des moniteurs, des ordinateurs, des écouteurs sans fil ou encore des souris, par exemple. Dans ce sens, si ce que vous recherchez est une nouvelle souris de jeu, vous pourriez être intéressé par l’option que nous avons dans cet article. La première chose que vous devez savoir, c’est qu’il s’agit d’une souris Logitech haut de gamme, bien que son prix soit actuellement beaucoup plus abordable, pour une durée limitée, cela va de soi.

Plus précisément, il s’agit de la souris de jeu Logitech G502 X, qui se trouve généralement au prix de 94,99 euros, aussi bien sur Amazon que sur son site officiel, bien que dans les deux cas, ils bénéficient d’une réduction de prix. Cependant, nous vous informons d’avance que la réduction d’Amazon est beaucoup plus intéressante, c’est pourquoi nous vous la présentons ici. Pour être exact, celle-ci bénéficie d’une remise de 34% et d’une réduction de 31,85 euros, ce qui n’est pas mal du tout. En d’autres termes, la souris de jeu Logitech G502 X coûte actuellement 63,14 euros sur Amazon grâce à cette super offre.

Comme vous pouvez le voir, cette offre est plutôt intéressante et nous laisse avec une souris précise et légère haut de gamme à un prix plus qu’attractif pour toute personne à la recherche d’un nouveau périphérique pour son PC. Si cela peut vous aider à décider si vous devez l’acheter ou non, sachez que cette souris bénéficie d’une évaluation de 4,3 étoiles dans le store où elle est proposée avec la réduction mentionnée. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez profiter de la livraison gratuite et rapide.

En ce qui concerne cette Logitech G502 X, nous pouvons dire qu’elle est dotée des technologies de jeu les plus innovantes, mettant l’accent tout particulièrement sur les switchs LIGHTFORCE hybrides opto-mécaniques. De plus, il convient de mentionner qu’elle dispose d’un capteur HERO 25K qui, selon la marque elle-même, offre une précision submicronique sans lissage, accélération ni filtre, avec un suivi supérieur et une consommation d’énergie intelligente. Ces éléments expliquent facilement pourquoi cette souris est si précise et performante.

En ce qui concerne sa molette, nous pouvons dire qu’elle dispose de deux modes et, si vous l’inclinez vers la gauche ou la droite, vous pourrez également utiliser deux commandes supplémentaires entièrement programmables. Par ailleurs, elle comprend également un bouton de changement de DPI, comme on pouvait s’y attendre. Parmi ses caractéristiques, il convient également de mentionner qu’il s’agit d’un périphérique léger, ce qui est important pour son utilisation principale, notamment pour les jeux compétitifs. Elle ne pèse que 89 grammes, grâce à son exosquelette fin et à sa molette allégée.

Cela dit, il nous reste seulement à rappeler que cette souris de jeu Logitech G502 X peut être la vôtre en ce moment même au prix de 63,14 euros sur Amazon grâce à la réduction que nous vous avons présentée dans cet article.

