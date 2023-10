Samsung détruit le prix d’un haut de gamme brutal : il est réduit de 300 euros

Un des meilleurs smartphones que nous a apportés l’année 2023 a baissé de prix, mais seulement pour une durée limitée.

La famille Samsung Galaxy S23.

Vous n’avez pas mal lu, grâce à l’une des offres d’Amazon, vous avez l’opportunité d’obtenir le Samsung Galaxy S23 avec une grande réduction. Quelques mois se sont écoulés depuis son lancement, mais le smartphone coréen reste un excellent smartphone haut de gamme qui a tout. Il est à vous avec une réduction de 300 euros.

Mais ce n’est pas la seule chose tentante, car vous pouvez le recevoir rapidement et sans frais de port avec Amazon Prime. Gardez à l’esprit que nous parlons d’un téléphone portable qui a été mis en vente il y a peu de temps pour 1 019 euros, sa baisse de prix a été brutale. Au fait, il est également en promotion dans la boutique officielle de Samsung, mais ses 829 euros ne sont pas aussi attractifs.

Achetez le smartphone de Samsung au meilleur prix

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Écran de 6,1″ Dynamic AMOLED Full HD+ et 120 Hz

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 3 900 mAh et charge de 25W

NFC et 5G

Nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises, vous le savez déjà. Les smartphones de Samsung sont dotés de certains des meilleurs écrans du marché, avec ce Galaxy S23, vous profiterez d’une expérience incroyable. De plus, il est très pratique, l’un des rares smartphones haut de gamme compacts disponibles sur le marché. Ses 6,1 pouces vous séduiront, tout comme la fluidité de ses 120 Hz.

Le cerveau de ce smartphone coréen n’est autre que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, le même que de nombreux smartphones haut de gamme ont intégré cette année. C’est ce qu’il y a de mieux, une puce avec laquelle vous naviguerez à toute vitesse dans toutes les tâches. Comme vous le savez, vous obtenez le modèle le plus complet de tous, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Vous pouvez déjà vous l’imaginer, avec notre protagoniste, vous pourrez également prendre des photos de haute qualité dans presque toutes les situations et tous les environnements. Sur son dos doux, vivent 3 caméras auxquelles vous devrez donner le meilleur de vous-même. Elles sont également capables d’enregistrer des vidéos en résolution 4K, vous ne manquerez de rien.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy S23 5G (256 Go)

Le smartphone de Samsung est une vraie bête, un téléphone portable avec lequel vous pourrez profiter au maximum pendant longtemps. La technologie ne progresse plus aussi rapidement, donc jeter un coup d’œil en arrière et opter pour un smartphone haut de gamme du début de l’année est une excellente alternative. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le Samsung Galaxy S23.

