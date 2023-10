WhatsApp pour Android continue de moderniser son design : voici les derniers changements qui arrivent dans l’application

WhatsApp pour Android améliore à nouveau son interface pour s’adapter aux normes de Material Design 3.

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde

Au cours de la dernière semaine, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée appartenant à Meta, a amélioré sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités vraiment utiles telles que la possibilité d’avoir deux comptes sur un téléphone portable et de passer de l’un à l’autre, ou l’intégration des messages vocaux qui ne peuvent être écoutés qu’une fois.

Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui arrivent sur le client de messagerie, car nous venons d’apprendre que l’application WhatsApp pour Android continue de moderniser son design avec des changements esthétiques que nous vous détaillons ci-dessous.

L’application WhatsApp pour Android redessine à nouveau son interface

Une fois de plus, ce sont les professionnels de WABetaInfo qui ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, disponible dans le Google Play Store, portant le numéro de version 2.23.22.6, que la plateforme de messagerie redessine l’interface des boutons de cette application pour les adapter aux modèles de Material Design 3.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous laissons ci-dessous, le menu des Paramètres de l’application WhatsApp pour Android est désormais doté de boutons supérieurs avec un contour plus stylisé, leur donnant une apparence plus propre et minimaliste.

À cet égard, WABetaInfo nous confirme que cette refonte des boutons n’est pas seulement présente dans le panneau des Paramètres, car cette nouvelle esthétique s’applique également aux autres boutons de l’interface de WhatsApp pour Android.

Comme d’habitude, cette nouvelle interface de boutons basée sur Material Design 3 n’est disponible, pour l’instant, que pour un groupe restreint de testeurs de la version bêta de WhatsApp pour Android, mais on s’attend à ce qu’elle soit déployée pour le reste des utilisateurs de cette version dans les prochains jours.