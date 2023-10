Les AirPods Pro 2 sont dotés d’une annulation de bruit, d’un port USB-C, d’un audio adaptatif et d’une offre intéressante sur Amazon

Les AirPods les plus recommandés d’Apple pourraient être les vôtres pour beaucoup moins cher si vous profitez de cette offre d’Amazon.

Les AirPods Pro 2 avec USB-C reçoivent leur première réduction sur Amazon

Si vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil, vous avez de la chance. Amazon propose une réduction intéressante sur les nouveaux AirPods Pro 2 avec boîtier de charge avec port USB-C. Des écouteurs qui pourraient être les vôtres pour seulement 239 euros. Une réduction à prendre en compte car leur prix officiel dans l’Apple Store est de 279 euros.

Les AirPods Pro 2 sont les meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter dans la gamme des AirPods. Des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, le nouvel audio adaptatif, le mode transparence, l’USB-C ou la possibilité de contrôler le volume depuis les tiges des écouteurs en font une option à prendre en compte.

C’est le meilleur moment pour acheter les AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 valent vraiment la peine pour plusieurs raisons que nous allons vous expliquer ci-dessous. Tout d’abord, ils offrent une série d’améliorations par rapport à la génération précédente. Améliorations de la suppression active du bruit, qui est maintenant bien meilleure.

Vous pourrez vous plonger dans votre musique préférée sans être interrompu par l’extérieur. Ils sont parfaits pour les voyages, les transports en commun et pour la maison. Leur nouvel audio adaptatif vous permet d’être conscient de ce qui se passe, mais sans avoir à sacrifier une bonne écoute de la musique, c’est comme une suppression du bruit, mais plus consciente.

Deuxièmement, les AirPods Pro de deuxième génération offrent une meilleure qualité sonore, avec une conception à grande plage dynamique adaptative, ces petits appareils offrent des basses profondes et des aigus clairs, créant une expérience audio riche et immersive. Cela, ajouté à une meilleure suppression du bruit, rendra l’expérience avec eux très agréable.

Et les améliorations ne s’arrêtent pas là. Les AirPods Pro 2 ont un design plus compact et résistant à l’eau, parfaits pour toutes sortes d’activités physiques. En plus de cela, l’autonomie de ces petits écouteurs est également remarquable, permettant plus d’heures de lecture continue avec une seule charge. Il en va de même pour leur étui, qui dispose maintenant de 30 heures de batterie.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (-40€). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Enfin, et non moins important, les AirPods Pro 2 offrent un contrôle du volume via les tiges des écouteurs, ce qui est une autre grande différence entre les AirPods Pro 1 et les AirPods Pro 2. Vous pourriez tout cela les obtenir avec une réduction intéressante si vous profitez de cette offre d’Amazon qui les propose à seulement 239 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.