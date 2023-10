Enfin, vous pouvez utiliser deux comptes WhatsApp simultanément sur votre Xiaomi double SIM sans avoir recours à des astuces ou à des applications tierces.

WhatsApp ne cesse d’évoluer à grands pas après une longue période pendant laquelle les utilisateurs le demandaient expressément. L’application de messagerie mobile la plus populaire de la planète intègre des améliorations régulières tout au long de l’année. Comme l’arrivée des Communautés, par exemple. Celle qui est désormais disponible concerne l’utilisation de plusieurs comptes sur le même téléphone mobile.

Pendant quelques mois, WhatsApp a limité cette fonction aux utilisateurs de son programme bêta, mais elle a enfin décidé de la rendre disponible pour tous. Cela signifie que vous allez bientôt l’avoir sur votre Xiaomi, si ce n’est pas déjà le cas. Vous allez enfin pouvoir utiliser deux comptes en même temps sur votre Xiaomi. À condition que votre Xiaomi dispose de deux emplacements de carte SIM pour deux numéros de téléphone, bien sûr. Tout ne peut pas être si facile, bien que la plupart d’entre eux intègrent déjà le deuxième emplacement.

Comment utiliser deux numéros de téléphone en même temps sur WhatsApp

L’intérêt des téléphones mobiles avec double carte SIM est précisément de pouvoir utiliser deux numéros en même temps. Selon le téléphone, vous pourrez utiliser l’un puis l’autre, ou peut-être utiliser les deux numéros en même temps. Peut-être un pour les appels et un autre pour Internet, ou un pour votre vie personnelle et un autre pour le travail. Chaque utilisateur décide. Mais enfin, cette fonctionnalité peut être utilisée depuis WhatsApp sans avoir à utiliser de subterfuges.

Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, vous devrez avoir la dernière version de l’application sur votre Xiaomi. C’est facile, il vous suffit de vous rendre sur Google Play et de la mettre à jour si vous avez quelque chose en attente. Sinon, elle est peut-être déjà activée. Nous vous montrons comment faire, afin que vous puissiez également vérifier si la fonctionnalité est déjà disponible sur votre téléphone.



Configurant un deuxième numéro de téléphone sur WhatsApp

Pour activer cette fonction multicpte sur WhatsApp, rendez-vous dans l’application WhatsApp, appuyez sur les trois points verticaux en haut à gauche et entrez dans ‘Paramètres’. Une fois à l’intérieur, en haut, vous verrez votre avatar et, tout à droite, il devrait y avoir une petite flèche pointant vers le bas. Appuyez dessus, c’est un menu déroulant qui vous montrera un bouton ‘Ajouter un compte’ qui vous permettra de configurer votre deuxième numéro de téléphone.

Ouvrez WhatsApp

Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite

Accédez à ‘Paramètres’

Appuyez sur la flèche à droite de votre avatar

Appuyez sur ‘Ajouter un compte’

Configurez votre deuxième numéro de téléphone sur WhatsApp

l’un des grands avantages de ce nouveau mode multicpte de WhatsApp est qu’il vous permettra de gérer les notifications et la confidentialité de manière complètement indépendante. Chaque compte aura ses propres règles uniques et ils ne se chevaucheront pas. Si vous souhaitez un silence pour les messages personnels et des notifications pour ceux du travail, allez-y. Sans aucun doute, une excellente mise à jour.