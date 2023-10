Le Google Pixel 8 Pro est le smartphone avec le troisième meilleur appareil photo, selon DXOMark

Google revient à avoir l’un de ses smartphones parmi les meilleures caméras du marché grâce au Pixel 8 Pro.

Le module de caméras principal du Google Pixel 8 Pro / Image : AndroAall

Après avoir accordé la meilleure note jamais vue jusqu’à présent à son écran, DXOMark a analysé le système de caméras du Google Pixel 8 Pro et en a conclu qu’il s’agit du smartphone avec le troisième meilleur appareil photo disponible sur le marché, derrière le HUAWEI P60 Pro et l’iPhone 15 Pro.

Les experts en photographie ont publié une analyse approfondie dans laquelle ils passent en revue tous les avantages et les inconvénients du nouveau système de capteurs qui façonne l’expérience photographique du nouveau smartphone phare de Google.

Le Pixel 8 Pro obtient 153 points au test de photographie de DXOMark

Avec 153 points, le Google Pixel 8 Pro se positionne derrière les derniers modèles phares de HUAWEI et d’Apple. Le score élevé a été attribué à l’appareil pour sa capacité à capturer des photographies avec une reproduction chromatique agréable dans tous types de scènes, en photo comme en vidéo.

DXO souligne également la capacité de l’appareil à capturer des tons de peau réalistes et naturels dans toutes conditions lumineuses et à se mettre au point très rapidement lors de la prise de photos et de vidéos.

En le comparant à l’iPhone 15 Pro Max, DXO met en avant la capacité du Pixel à capturer la profondeur de champ dans les photos. Il dépasse également le modèle d’Apple en termes de zoom, malgré la présence d’un capteur téléobjectif avec un zoom optique 5x similaire à celui du modèle d’Apple.

Tout n’est pas parfait, cependant. Le Pixel 8 Pro semble souffrir de certains problèmes lors de la capture des détails les plus fins des images, et l’effet bokeh n’est pas le plus agréable parmi les smartphones de sa catégorie.

Néanmoins, le Google Pixel 8 Pro se place parmi les meilleurs dans le classement des caméras de DXOMark, grâce à de bonnes performances dans pratiquement tous les tests réalisés. À cet égard, les experts indiquent que son appareil photo est le meilleur choix lorsqu’il s’agit de capturer des images et des vidéos en plein jour.