Le navigateur de ton mobile Samsung vient d’être mis à jour avec 2 fonctionnalités pratiques

Le navigateur de Samsung, Samsung Internet, l’un des plus utilisés sur les smartphones et les tablettes, a reçu une nouvelle mise à jour de la part de la société coréenne. Maintenant, après des tests approfondis dans la version bêta du navigateur, Samsung Internet a augmenté la taille de l’historique et a ajouté des fonctions de saisie automatique pour les recherches dans sa barre de navigation.

Améliorations de la saisie automatique et de l’historique

Les améliorations liées à la saisie automatique permettent à chaque utilisateur, selon ses habitudes d’utilisation, de recevoir des recommandations pour compléter automatiquement les recherches effectuées via la barre. De cette façon, Samsung Internet franchit une étape pour se mettre au niveau d’autres navigateurs tels que Google Chrome, qui disposaient déjà de cette fonctionnalité. Cependant, le navigateur de Samsung a d’autres avantages que Chrome n’a pas, tels que des options de conception et un assistant vidéo.

En ce qui concerne l’historique, jusqu’à présent, Samsung permettait de consulter les 60 derniers jours, et à partir de là, la trace disparaissait. À partir de maintenant, la mise à jour du navigateur Samsung permettra à chaque utilisateur de consulter les sites qu’il a visités jusqu’à 90 jours après, augmentant ainsi la durée d’enregistrement de 33 % par rapport à la version précédente du système.

Un écosystème de plus en plus affirmé

Il est évident que Samsung, en tant que l’une des marques les plus influentes du marché des smartphones, et en tant que la plus populaire dans le monde des systèmes Android, travaille constamment pour créer son propre écosystème dans lequel les utilisateurs peuvent effectuer toutes sortes d’actions au sein de son cadre de services. C’est pourquoi il existe également Galaxy Apps en tant que store d’applications, Samsung Wallet pour les paiements NFC, ou encore leur propre assistant vocal, Bixby.

D’autre part, Samsung Internet propose également des astuces et des utilitaires pour les utilisateurs les plus adeptes de cet écosystème.