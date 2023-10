La prévente de The Marvels est de 50 % inférieure à celle de Capitaine Marvel

Aussi devient le film le plus court de tout le MCU.

Monica Rambeau et Carol Danvers dans The Marvels.

Il reste encore quelques semaines avant de pouvoir profiter de The Marvels dans les salles du monde entier (sa sortie est prévue pour le 9 novembre), mais jusqu’à présent, les chiffres de la prévente des billets ne sont pas très encourageants, et jusqu’à présent, depuis l’ouverture des guichets, il a rapporté 50% de moins que Captain Marvel pendant la même période, ce qui fait un total compris entre 75 et 80 millions de dollars (entre 70 et 75 millions d’euros).

Les prévisions mises à part, le film avec Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani est également le plus court de tout l’univers cinématographique Marvel (et l’un des plus chers aussi), avec seulement 105 minutes de durée, suivi de près par L’incroyable Hulk d’Edward Norton et Thor : Le Monde des ténèbres, tous deux avec 112 minutes de métrage. Avengers : Endgame reste quant à lui le film le plus long de tout le MCU, avec 192 minutes à son actif.

De quoi parle The Marvels

Suite de Captain Marvel de 2019 et suite directe de la série pour Disney+ Ms. Marvel, The Marvels traite de la façon dont les super-héroïnes Danvers, Rambeau et Khan commencent à collaborer après s’être échangées leurs pouvoirs surnaturels, un événement étrange qui semble être lié à un trou de ver associé aux Kree et qui semble également menacer tout l’univers connu.

Réalisé par Nia DaCosta, le scénario a été écrit par Nia elle-même en collaboration avec les scénaristes Megan McDonnell et Elissa Karasik. En ce qui concerne sa bande originale, qui promet également d’être à la hauteur, elle est réalisée par la compositrice Laura Karpman, qui a déjà laissé sa trace dans les séries télévisées Ms. Marvel et What If…?, une comédie amusante qui racontait des situations impensables dans notre univers mais pas tant dans les différentes lignes temporelles alternatives qui ont été récemment récurrentes dans le Marvel cinématographique.