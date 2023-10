Ce téléphone portable détrône Xiaomi pour seulement 219 euros : caméra de 100 MP, 256 Go de mémoire et connectivité 5G

Bonnes performances, caméra principale remarquable et un design qui séduit dans ce smartphone de milieu de gamme que vous pouvez maintenant acheter pour 80 euros de moins.

Un des atouts de ce téléphone en offre est l’appareil photo arrière de 100 mégapixels.

La gamme moyenne des téléphones mobiles regorge de diverses options, certaines plus connues que d’autres. Cette fois, nous voulons vous parler du téléphone qui détrône Xiaomi dans la gamme des 200 euros, car c’est vraiment une alternative idéale si vous voulez renouveler votre smartphone à ce prix. Son nom est HONOR 90 Lite 5G et il ne fait pas partie des options les plus connues, mais son achat est un succès total maintenant qu’il tombe à 219 euros sur Amazon.

Pour un peu plus de 200 euros, vous pouvez obtenir un smartphone au design magnifique et confortable, avec un écran net et fluide, et avec un processeur offrant de bonnes performances. Cependant, ce qui attire le plus notre attention, c’est qu’il est équipé d’un appareil photo avancé de 100 mégapixels et de la connectivité 5G, deux aspects à souligner pour son prix. Attention, il coûte normalement 299 euros, vous économisez donc 90 euros si vous l’achetez maintenant.

Nous avons analysé le marché pour voir que Amazon est le store où vous pouvez acheter le moins cher ce HONOR 90 Lite 5G. Il est également en vente sur le site web de HONOR pour 229 euros, sur PcComponentes pour 239 euros et sur MediaMarkt pour 241 euros, dans tous les cas, il est plus cher.

HONOR 90 Lite 5G

Pourquoi acheter le HONOR 90 Lite pour 219 euros est une bonne idée

Le premier aspect qui se démarque dans ce HONOR 90 Lite 5G est le design. Peu importe si vous choisissez le modèle noir, blanc ou vert, ils ont tous un dos magnifique que nous aimons également pour sa capacité à repousser les empreintes digitales. De plus, c’est un téléphone particulièrement confortable à utiliser grâce à sa finesse extrême (7,48 millimètres) et sa légèreté (179 grammes), vous constaterez qu’il semble être une plume dans vos mains.

Ce HONOR 90 Lite nous semble également un achat judicieux en raison de la qualité de son écran, entouré de marges très étroites qui offrent une expérience plus immersive. Il s’agit d’un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui donne des images particulièrement nettes et fluides. De plus, il dispose également d’une haute résolution audio, offrant ainsi une bonne expérience générale pour la visualisation de contenu multimédia.

Le processeur MediaTek Dimensity 6020 se charge de fournir de bonnes performances, il fait vraiment du bon travail d’une manière générale. Avec ce smartphone HONOR, vous pourrez effectuer les tâches les plus basiques en toute fluidité et réaliser des tâches plus lourdes comme jouer. Autre aspect qui attire l’attention, il est livré directement avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, vous n’aurez donc pas de problème d’espace libre dans tous les cas.

La perle de ce HONOR 90 Lite est l’appareil photo arrière de 100 mégapixels. Avec lui, vous pourrez prendre des photos de grande qualité, notamment dans des scènes bien éclairées. Il est accompagné d’un objectif ultra grand angle de 5 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels à l’arrière, avec un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui se comporte bien lorsqu’il s’agit de prendre des selfies.

HONOR 90 Lite 5G

N’oublions pas l’importance de l’autonomie, avec une batterie de 4500 mAh qui tient parfaitement toute la journée avec une seule charge. Il est compatible avec la charge rapide de 22,5 W, il a donc besoin d’un peu plus d’1 heure pour se charger complètement. Malheureusement, le chargeur n’est pas inclus dans la boîte, mais vous pouvez utiliser n’importe quel chargeur compatible.

La technologie NFC, le logiciel MagicOS 7.1 basé sur Android 13 et le lecteur d’empreintes digitales sont d’autres caractéristiques qui font de ce HONOR 90 Lite un excellent achat pour un peu plus de 200 euros. Profitez de sa chute à 219 euros sur Amazon pour vous le procurer, que ce soit pour vous-même ou comme cadeau pour un être cher.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.