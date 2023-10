Gen V, le (plus) sanglant spin-off de The Boys, renouvelle pour une deuxième saison

Pendant ce temps, nous attendons l’arrivée de la quatrième saison de The Boys.

Gen V, la série de Prime Video

Il semble que le spin-off sanglant et sauvage de The Boys, connu sous le nom de Gen V en hommage au Compound V que les protagonistes de la série principale s’injectent, ait plu aux spectateurs, ce qui plaît également à Amazon, qui, comme le rapporte Variety, a renouvelé l’émission pour une deuxième saison.

Gen V a été diffusé le 29 septembre dernier sur Prime Video, rencontrant un succès notable auprès de la presse et, apparemment, du public, traitant, comme la série originale, d’un groupe de super-héros américains déjantés, sauf qu’ici personne ne les arrête, bien au contraire.

L’univers de The Boys

The Boys est une bande dessinée écrite par Garth Ennis (Predicador) et illustrée par Darick Robertson, dont le premier numéro date de 2006. Dans celle-ci, se déroulant également autour de cette même année, nous assistons à un festival de sang, de démembrements, de jurons et autres grossièretés, un emballage qui laissait clairement entendre qu’il s’adressait à un public adulte et qui dissimulait une histoire intéressante où les super-héros, appelés ici sups, sont devenus incontrôlables et sévissent à leur guise dans le monde.

La renommée de la bande dessinée a conduit Prime Video à réaliser une série en prises de vue réelles qui a commencé à être diffusée en juillet 2019, en modifiant certaines scènes (compréhensible en raison du changement de format) mais en restant étonnamment fidèle à la bande dessinée, carnage inclus. Cette fidélité a évidemment été appréciée par les spectateurs, qui attendent maintenant la sortie de la quatrième saison.

Outre la série originale et le spin-off de Gen V, The Boys compte également une série de courts métrages regroupés sous le nom de The Boys Presents: Diabolical, tous centrés sur l’un des sups et animés de manière différente les uns des autres, semblable à ce qui a été vu dans des œuvres comme Star Wars Visions.