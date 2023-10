Deadpool 3 pourrait ne pas sortir avant 2025

Alors que le nouveau film Deadpool semble avoir plus de chance.

Deadpool

Les différentes grèves qui ont frappé Hollywood ces derniers mois, avec celle des scénaristes qui s’est terminée il y a quelques semaines à peine après une immobilisation presque record, mais celle des acteurs qui est plus active que jamais après plus de 3 mois, il est normal que plusieurs productions soient menacées, y compris Deadpool 3, qui pourrait ne pas arriver le 3 mai 2024 comme prévu, voire ne pas arriver du tout en 2024.

Comme le rapporte exclusivement le média Deadline, Deadpool 3 devrait pratiquement redémarrer son développement à la fin de la grève de la SAG-AFTRA malgré le fait qu’elle soit à son apogée, avec une réorganisation presque totale de l’équipe. Cela aurait contraint à déplacer la date de sortie du film mettant en vedette Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui revient en tant que Wolverine (non, Daniel Radcliffe ne le remplacera pas à l’avenir), laissant ainsi sans date de publication fixée et donc repoussée indéfiniment; en d’autres termes, il pourrait ne pas arriver dans les cinémas avant 2025, ce qui dépend de plusieurs facteurs.

En revanche, le nouveau film Captain America, Brave New World, semble avoir terminé sa production, il est donc plus que probable que nous le verrons finalement entre le printemps et l’été 2024 comme initialement prévu.

Le nouveau Deadpool

Deadpool 3 marque le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine mais c’est aussi le premier film de l’anti-héros après la fusion du label 20th Century Fox, sous lequel Deadpool 1 et 2 sont sortis, avec Marvel Studios, propriété de Disney.

Ce nouveau film est réalisé par Kevin Feige, qui a promis de « ne pas modifier l’essence de la franchise », faisant référence à la façon dont son film suivra les traces des deux précédents. « Notre film est cru, audacieux, classé R (pour contenu réservé aux adultes), et nous faisons de notre mieux pour ne pas le filmer dans des environnements numériques en studio », a-t-il précisé.

Jusqu’à présent, la franchise Deadpool a rapporté d’énormes bénéfices à ses responsables, dépassant le seuil de 1,5 milliard de dollars.