Xiaomi a lancé en Chine la télé Pro géante que je veux pour transformer mon salon en un cinéma. Le prix est si bas qu’il est difficile d’y croire.

Nous pouvons convenir sans trop discuter que les prix des téléviseurs 4K et compagnie ont considérablement baissé ces dernières années. Sauf si vous voulez quelque chose de spécifiquement Premium, posséder un téléviseur haut de gamme ne nécessite plus l’investissement qu’il exigeait autrefois. Grâce principalement à des marques comme Xiaomi, qui continue de lancer des modèles de rêve à des prix vraiment absurdes. Comme le nouvel appareil qui vient de Chine.

La marque a mis en circulation un nouveau téléviseur Pro. Plus précisément, le Xiaomi TV A Pro. Jusque là, rien d’anormal, cela a déjà été fait auparavant. Mais ce qui se passe, c’est que nous parlons d’ une diagonale gigantesque de 85 pouces qui transforme pratiquement votre salon en cinéma. Il vaut mieux l’éloigner du canapé. Sauf si vous voulez une expérience immersive, bien sûr. Et pour moins de 800 euros vous pouvez l’obtenir.

Le Xiaomi TV A Pro 85 pouces est une bête





85 pouces, cela donne beaucoup de possibilités, surtout dans un salon de taille moyenne. Gardez à l’esprit qu’avec un format classique de 16: 9, nous avons entre nos mains un téléviseur qui mesure presque deux mètres de long. 1,88 mètres, pour être plus précis, auxquels il faut ajouter quelques centimètres de cadre. En résumé, 1,90 mètre de téléviseur et 1,08 mètre de hauteur. On ne peut pas dire que nous ne pouvons pas regarder « Le Seigneur des Anneaux » correctement.

De plus, ces 85 pouces d’écran rafraîchissent à 120 Hz, ce qui signifie que nous pouvons connecter ici n’importe quelle console de jeux de dernière génération et elle pourra utiliser tout son potentiel. Le Xiaomi TV A Pro est capable de projeter plus d’un milliard de couleurs. Pour faire tout cela, nous avons un processeur quad-core, 3 Go de RAM et jusqu’à 32 Go de stockage interne pour stocker toutes sortes d’applications grâce à son système d’exploitation Android TV. Bientôt disponible avec Google TV, d’ailleurs.

Et si nous regardons le son, la TV A Pro de Xiaomi est équipée de deux haut-parleurs de 10W, suffisants pour offrir un son de grande qualité et volume, et elle est compatible avec le son DTS. En ce qui concerne la connectivité, elle est livrée avec deux ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet pour la connecter via un câble au routeur, ainsi qu’un port S/PDIF et une entrée AV. Au fait, elle est également compatible avec le WiFi 5 et les dispositifs Bluetooth 5.0.





Et si tout cela ne vous impressionne pas, sachez que le prix de lancement de ce Xiaomi TV A Pro de 85 pouces en Chine est fixé à 5 999 yuans. Soit l’équivalent de 775 euros. Une véritable folie que nous espérons voir arriver sur le marché international à un moment donné. C’est la télévision que nous voulons avoir dans notre salon.