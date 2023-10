Xiaomi renouvelle sa serrure intelligente la plus avancée : désormais avec Wi-Fi et plus sécurisée que jamais

La serrure intelligente Xiaomi Smart Door Lock E20 Wi-Fi dispose d’une visualisation à distance en temps réel, avec une autonomie allant jusqu’à 15 mois et coûte moins de 140 euros en conversion.

Voici la nouvelle serrure intelligente de Xiaomi, la Smart Door Lock E20 Wi-Fi

Cette semaine a été intense chez Xiaomi, car en plus d’annoncer HyperOS, leur nouveau système d’exploitation basé sur Android, le géant chinois a également lancé deux nouveaux appareils intelligents de la marque Mijia : une couverture intelligente qui peut réchauffer votre lit en quelques minutes et un « stylo » intelligent capable de détecter et de traduire n’importe quel texte en temps réel.

Mais ce ne sont pas les seuls produits de Mijia qui ont récemment vu le jour, car Xiaomi vient de lancer dans son pays d’origine une nouvelle version de sa serrure intelligente la plus avancée, qui se distingue par sa fonctionnalité Wi-Fi et une amélioration de sa sécurité.

Xiaomi Smart Door Lock E20 Wi-Fi, toutes les informations

En termes de construction et de matériaux, la Xiaomi Smart Door Lock E20 Wi-Fi dispose d’un verrouillage de cylindre de niveau C en connexion directe, avec une poignée à texture semi-mate, un cadre central en alliage solide et un panneau frontal IML. De plus, cette nouvelle serrure intelligente de Xiaomi est équipée de quatre capteurs intelligents intégrés permettant une détection précise de huit états différents.

Dans ce sens, grâce à l’ajout de la connectivité Wi-Fi, cette serrure intelligente vous permet de visualiser l’état de la porte à distance en temps réel, ainsi que de surveiller plusieurs scénarios tels que la porte entrouverte, qui ne se ferme pas ou qui n’est pas fermée après un certain temps d’attente, entre autres options.

En plus de l’ajout du Wi-Fi, l’une des grandes nouveautés de cette nouvelle serrure intelligente de Xiaomi est qu’elle est équipée d’une nouvelle puce de sécurité Mijia qui garantit la sécurité maximale des données sur l’appareil.

Quant au reste des caractéristiques de la Xiaomi Smart Door Lock E20 Wi-Fi, sachez qu’elle dispose d’une batterie promettant jusqu’à 15 mois d’autonomie, qu’elle peut être déverrouillée avec différents méthodes telles que l’empreinte digitale, le NFC, un mot de passe, via Bluetooth, avec un smartphone ou une clé physique et qu’elle peut être contrôlée via l’application Mijia.

À cet égard, il est également important de savoir que cette nouvelle serrure intelligente peut également se connecter à une sonnette intelligente et recevoir en temps réel les notifications des personnes qui sonnent à la porte dans l’application Mijia.

Xiaomi Smart Door Lock E20 Wi-Fi : disponibilité et prix

La Xiaomi Smart Door Lock E20 Wi-Fi est déjà disponible à l’achat en Chine via Youpin, la plateforme de financement participatif de Xiaomi, au prix de 1 049 yuans, soit environ 136 euros en conversion.