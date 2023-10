Elon Musk confirme qu’il y aura bientôt deux abonnements à X Premium

Il y aura 3 niveaux de paiement sur X, chacun éliminera une certaine quantité de publicités.

Envisagez-vous de payer pour X ?

Les rumeurs sont vraies, bientôt il y aura deux nouveaux plans d’abonnement sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. C’est ce qu’a confirmé Elon Musk, propriétaire de l’entreprise, sur son propre compte de réseau social. Les deux seront payants, mais l’un sera moins cher et ne supprimera pas les publicités, tandis que l’autre sera plus cher, mais éliminera complètement les publicités.

X aura trois plans Premium

Initialement, ces deux nouveaux plans d’abonnement s’ajouteront à l’actuel, avec un total de trois disponibles. Selon la publication de Musk dans laquelle il a révélé leur arrivée, le moins cher coûterait moins que le seul actuel, bien qu’il ne réduirait pas la publicité. D’autre part, le plus cher éliminerait complètement la publicité, il devrait donc coûter plus cher que l’actuel. La version actuelle de X Premium réduit la présence des publicités de 50%. Cela resterait l’intermédiaire.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) Octobre 20, 2023

Les informations exposées dans le paragraphe précédent sont corroborées par la dernière fuite des plans de X. Récemment, un utilisateur a analysé le code de l’application, révélant les publicités des trois futurs plans payants. Leurs noms, du moins dans la version anglaise, seraient Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) Octobre 5, 2023

La date de leur arrivée n’a pas encore été révélée. Actuellement, X Premium coûte 11 euros par mois en France. Cela correspondrait à la version Standard, donc la Basic coûterait moins cher et la Plus, plus cher. Cependant, les prix pourraient être modifiés avec l’arrivée de la nouvelle version, il ne reste donc plus qu’à attendre que Musk ou son équipe dévoilent les informations.

Depuis que le magnat sud-africain a acquis l’entreprise, celle-ci est en constante évolution. Les fonctionnalités sont continuellement ajoutées et supprimées ; de plus, dans certains territoires, des abonnements sont testés pour tous les nouveaux utilisateurs, comme en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, où les nouveaux utilisateurs inscrits devront payer un abonnement annuel de 1 dollar pour pouvoir publier du contenu et interagir avec d’autres personnes.