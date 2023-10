Xiaomi lance une nouvelle télé de 85 prête à bouleverser le marché : elle coûte moins de 800 euros

La nouveauté de Xiaomi est un téléviseur de 85 pouces avec la technologie LED et une résolution 4K de moins de 800 euros.

Le Xiaomi TV A Pro de 85 pouces a un énorme écran et un design minimaliste

Le catalogue de téléviseurs de Xiaomi vient d’accueillir un nouveau modèle, et il pourrait être l’un des plus intéressants que nous ayons vu avec le sceau de l’entreprise ces derniers temps. Il s’agit du téléviseur Xiaomi TV A Pro 85, qui, comme son nom l’indique, dispose d’un écran de 85 pouces en diagonale. Mais ce n’est pas la seule chose qui le rend spécial.

Comme la plupart des téléviseurs de Xiaomi, le TV A Pro de 85 pouces se distingue des autres modèles aux caractéristiques similaires par son prix imbattable, puisqu’il arrive sur le marché à seulement 775 euros au taux de change.

85 pouces, 4K et un prix imbattable

Le nouveau téléviseur Xiaomi présente une esthétique sobre et minimaliste, dans la lignée de ce que nous avons l’habitude de voir dans les autres modèles du catalogue de la marque. C’est un téléviseur fabriqué en plastique et en aluminium brossé, avec des bordures d’écran très fines et deux pieds situés aux extrémités de son corps. Le téléviseur est équipé d’un écran LED de 85 pouces avec une résolution 4K et peut atteindre une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

En ce qui concerne le son, il est équipé d’un système audio composé de deux haut-parleurs de 10 W chacun.

Il utilise le système d’exploitation MIUI TV Pro, soutenu par un CPU basé sur l’architecture ARM Cortex-A55 accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne.

En termes de connectivité, on trouve deux ports USB (dont un USB 3), deux HDMI, une prise d’entrée AV, une prise réseau, une prise d’antenne et S/PDIF. Il est également compatible avec le Wi-Fi 5 GHz.

Xiaomi a mis en vente son nouveau téléviseur sur la plateforme de commerce électronique Xiaomi Youpin, où il est déjà disponible au prix de 5999 yuans, soit environ 775 euros au taux de change. Ainsi, il devient l’un des téléviseurs de 85 pouces les moins chers du marché.

Pour le moment, cependant, il ne sera disponible qu’en Chine. La société n’a pas annoncé son intention de lancer ce téléviseur sur le marché mondial pour le moment.