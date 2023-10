La meilleure smartband de Xiaomi atteint un nouveau minimum, 49 euros

Découvrez les avantages de porter un appareil comme celui-ci à votre poignet 24 heures sur 24.

La Smart Band 7 Pro est l’un des bijoux du catalogue de Xiaomi, un bracelet complet avec GPS intégré.

Avez-vous besoin de suivre vos pas, votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24 ou d’enregistrer vos activités sportives? De plus, voulez-vous recevoir toutes vos notifications sur votre poignet et pouvoir lire de longs e-mails et messages, et voir des images sans toucher votre smartphone? La Smart Band 7 Pro de Xiaomi est maintenant disponible à partir de 49 euros sur AliExpress Store. Son prix dans d’autres stores est de 62 euros sur Amazon ou 67 euros sur MediaMarkt.

Un appareil qui a commencé à coûter officiellement 99,99 euros est maintenant à moitié prix. Cette baisse significative est logique compte tenu de la récente présentation du modèle Smart Band 8 Pro en Chine. Le fabricant chinois reprend la tête de ce marché qu’il domine depuis sa première smartband.

Achetez la Smart Band 7 Pro au meilleur prix de son histoire

Porter un bracelet intelligent est devenu presque une obligation de nos jours. L’une de ses meilleures représentantes est la smartband de Xiaomi, qui comprend une série de capteurs et de puces capables de vous donner toutes les informations possibles sur vos mouvements quotidiens. Ainsi, vous aurez une base pour vous améliorer certaines aspects.

L’une des caractéristiques que nous examinons le plus attentivement dans ce type de gadgets est la batterie et sa durée de vie. Selon l’utilisation que vous en faites, ce bracelet Xiaomi peut vous offrir une autonomie de 12 jours ou 6 jours en cas d’utilisation intensive. Cette durée est une norme dans l’industrie des smartbands hybrides et bien supérieure à celle offerte par l’Apple Watch.

Pour voir tout le contenu sur votre poignet, vous vous appuierez sur un magnifique écran Amoled de 1,64″ avec une luminosité allant jusqu’à 500 nits. Il est parfait pour une utilisation en extérieur en plein jour. Vous pourrez personnaliser son écran avec jusqu’à 150 cadrans gratuits disponibles. L’écran a beaucoup grandi et vous pourrez désormais lire des e-mails complets, de longs messages d’applications telles que WhatsApp ou Telegram et même voir des images reçues.

Que vous fassiez régulièrement de l’exercice intensif ou que vous aimiez vous promener tous les jours, ce bracelet vous fournira un enregistrement détaillé de votre activité. Grâce à son accéléromètre, vous saurez combien de pas vous avez faits pendant 24 heures. Grâce à l’utilisation du capteur de fréquence cardiaque, vous connaîtrez le rythme de votre cœur tout au long de la journée.

Il dispose également d’un capteur d’oxygène dans le sang pour contrôler ces niveaux et agir rapidement si les valeurs chutent. Si vous vous réveillez fatigué chaque matin, ce bracelet vous fournira un rapport sur la qualité de votre sommeil, combien d’heures vous avez bien dormi, combien en phase REM et combien de fois vous vous êtes réveillé ou bougé.

Nouveauté dans cette version, un puce GPS avec jusqu’à 5 systèmes de positionnement par satellite a été ajoutée pour vous maintenir localisé. Il est très précis et vous pourrez utiliser l’écran du bracelet pour vous guider sur un itinéraire préchargé. Vous n’aurez pas besoin de regarder votre téléphone lors de votre randonnée. Il est également très utile pour vous guider dans les rues d’une ville ou d’un village inconnu.

Peu importe que vous ayez un Android ou un iPhone, cette Xiaomi Smart Band 7 Pro est compatible avec votre système d’exploitation. Grâce à l’application Mi Fitness de Xiaomi, vous pourrez voir toutes les données et obtenir un rapport quotidien complet. Et si vous vous inquiétez de la pluie, rassurez-vous car il est résistant même à une immersion de 50 mètres de profondeur.

