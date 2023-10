Qualité avant quantité: les prochaines versions d’Android se concentreront sur l’amélioration des performances et de la fiabilité

Google a un plan pour améliorer la qualité d’Android : chaque nouvelle version du système d’exploitation se concentrera sur l’amélioration de la qualité du système.

Android 13 et Android 14, les deux dernières versions du système d’exploitation de Google

Google considère qu’Android est déjà un système d’exploitation assez complet en termes de fonctionnalités, donc maintenant, la société a l’intention de mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité et des performances du système d’exploitation avec les prochaines mises à jour qui arriveront année après année. Pour y parvenir, ils feront de la qualité la caractéristique principale d’Android.

C’est ce qu’a confirmé Dave Burke, vice-président de l’ingénierie d’Android, lors du dernier épisode de la série The Android Show diffusé sur YouTube. Il a souligné que la qualité doit être l’aspect le plus important du système, compte tenu du temps que nous passons avec nos appareils et de notre dépendance à leur égard.

Google promet d’améliorer la qualité d’Android dans les prochaines mises à jour du système

Lors de la présentation d’Android 14, la version la plus récente du système d’exploitation actuellement disponible, Google a mis l’accent sur l’arrivée de nouveautés telles que de nouveaux fonds d’écran générés par IA ou un plus grand nombre d’options de personnalisation sur l’écran de verrouillage du système.

Cependant, pour Dave Burke, les améliorations de performances incluses dans la dernière mise à jour n’ont pas été suffisamment évoquées, malgré les efforts déployés pour réduire l’activité CPU des applications en arrière-plan.

C’est pourquoi, en vue des futures mises à jour, l’équipe Android s’est engagée à garantir que chaque nouvelle version d’Android soit de meilleure qualité que la précédente. Ils utiliseront un ensemble de mesures de progression, ce qui obligera l’équipe à relever constamment la barre pour atteindre son objectif.

Il est donc probable que les futures grandes mises à jour du système d’exploitation ne comprennent pas une variété de nouvelles fonctionnalités aussi large que ce que nous avons pu voir jusqu’à présent. À la place, nous pouvons nous attendre à des améliorations des performances, de la stabilité, de la fiabilité et, en fin de compte, de tout autre paramètre qui contribue à améliorer la qualité perçue du système d’exploitation.