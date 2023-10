Samsung redonne vie à ses Exynos : les téléphones Galaxy les moins chers auront des graphiques AMD

Le nouveau chipset Exynos 1480 de Samsung donnera vie aux futurs smartphones Galaxy de milieu de gamme, confirmant un GPU Xclipse avec la technologie AMD.

Samsung étend les GPUs Xclipse avec la technologie AMD à la gamme la plus abordable.

C’était une rumeur bien fondée qui s’est répandue il y a quelques semaines. Et si bien fondée qu’elle était, car nous pouvons maintenant confirmer que oui, Samsung prévoit d’intégrer les graphiques Xclipse avec la technologie AMD dans ses smartphones Galaxy de milieu de gamme, donnant ainsi plus de sens à ses chipsets Exynos qui ne sont actuellement pas dans les haut de gamme et donnant également plus de crédibilité à ses smartphones abordables pour se positionner parmi les meilleurs milieu de gamme du catalogue Android.

Nous le savons car le géant sud-coréen a fuité plus de détails sur son prochain chipset Exynos 1480 de milieu de gamme et compensé, un système sur puce qui, comme nos collègues de GizChina nous le disent, a été repéré dans les tests de Geekbench afin de montrer sa puissance et dévoiler des informations importantes que nous vous annonçons maintenant, comme celui de son GPU.

Nous savons donc déjà qu’après le Xclipse 920 d’Exynos 2200 lancé l’année dernière, le nouveau Exynos 1480 disposera du Xclipse 530, laissant pour le futur (et prometteur) Exynos 2400 un hypothétique Xclipse 940 qui évoluerait dans la gamme la plus haut de gamme et performante.

Ce n’est pas quelque chose d’inattendu, car nous pensions tous que la collaboration avec AMD ne resterait pas stagner et encore moins se concentrer sur le haut de gamme, car cela n’intéresse ni Samsung ni AMD d’un point de vue économique, bien que nous ne sachions pas non plus si le géant sud-coréen continuera à miser sur ses chipsets et dans quelles gammes ils se déplaceront dans les mois à venir avec les Exynos.

Il est vrai que l’arrivée de ces architectures RDNA développées en collaboration avec AMD a été l’une des nouveautés et évolutions les plus importantes de ces dernières années pour les puces de Samsung, qui ont introduit le ray tracing sur les smartphones et promettent d’améliorer considérablement les performances des ARM Mali-G utilisées auparavant.

Cependant, la première sortie n’a pas été aussi bonne que prévu, aussi bien en termes de résultats bruts que de compatibilité, de nombreux problèmes étant signalés surtout dans les premières semaines. Samsung a donc sauté une année pour évoluer davantage et mieux afin de concurrencer sérieusement les Snapdragon 8 de Qualcomm dans les prochains exercices.

Il semble que les choses se soient améliorées, car maintenant les Xclipse s’étendent également au milieu de gamme et plus compensé, à partir de cet Exynos 1480 qui présente de bons résultats dans les benchmarks pour un prototype testé sur des plateformes de développement qui ne l’exploitent pas au maximum, avec un processeur Octa-core utilisant la configuration big.LITTLE avec des vitesses de 4×2,75 GHz et 4×2,05 GHz.

Au premier trimestre 2024, nous devrions avoir plus de nouvelles sur la puce, car il est annoncé que les premiers smartphones Galaxy de milieu de gamme avec Exynos 1480 arriveront au printemps de l’année prochaine, ce qui impliquera des annonces officielles entre février et mars… Nous resterons attentifs !