Les meilleurs : ces casques Sony avec 110 euros de réduction n’ont pas de concurrents à ce prix.

Les Sony WH-1000XM5 ont une qualité sonore impressionnante, une annulation de bruit imbattable et une autonomie de 30 heures, c’est un très bon achat.

Ces écouteurs Sony en promotion ont un design circum-aural, ce qui les rend beaucoup plus confortables.

Si vous recherchez les meilleurs écouteurs Bluetooth circum-auriculaires, les Sony WH-1000XM5 doivent absolument figurer sur votre liste d’alternatives. Nous adorons ces écouteurs pour leur excellente qualité sonore, leur excellente annulation de bruit active et le fait de pouvoir les utiliser pendant 30 heures consécutives. De plus, nous pensons qu’ils n’ont pas de rival maintenant qu’ils sont en promo à 339 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction incroyable de 110 euros.

Pour vous donner une idée de la valeur de l’offre, sachez que ces Sony WH-1000XM5 ont un prix de vente d’origine de 450 euros. Comme vous pouvez le voir, la chute est très importante, donc vous avez devant vous une occasion à ne pas manquer si vous voulez les acquérir. Ces 339 euros représentent l’un des prix les plus bas qu’ils ont atteints dans toute leur histoire et, en plus, avec Amazon Prime, vous recevrez les écouteurs le lendemain de l’achat.

Ces Sony WH-1000XM5 ont également un prix de 339 euros sur MediaMarkt, mais ils atteignent 349 euros sur Ebay et 449,99 euros sur PcComponentes. Si vous recherchez des écouteurs Bluetooth circum-auriculaires de très haute qualité pour écouter de la musique, travailler ou étudier, n’hésitez plus et procurez-vous ceux-ci de Sony avant qu’ils n’augmentent à nouveau de prix.

Une fois que vous les aurez mis et que la musique commencera à jouer, vous comprendrez pourquoi il vaut la peine de payer un peu plus de 300 euros pour ces Sony WH-1000XM5. Les écouteurs sont équipés de transducteurs de 30 mm qui offrent une qualité audio exceptionnelle. Associée à la technologie LDAC et DSEE Extreme, la technologie des écouteurs Sony parvient à produire un son riche en nuances dans lequel les différentes fréquences sont clairement perceptibles et appréciées.

En raison de leur excellente qualité audio, les Sony WH-1000XM5 sont idéaux pour écouter de la musique, écouter des podcasts, jouer et, en général, pour toute tâche impliquant l’écoute de sons. Ils servent également à passer des appels en mode mains libres, car ils sont équipés de microphones très précis pour capturer votre voix et réduire le bruit ambiant.

La réduction de bruit active est également l’un des éléments clés de l’expérience d’utilisation. Une fois activée, le bruit de votre environnement disparaîtra complètement. Vous pourrez ainsi écouter l’audio sans être dérangé lorsque vous vous trouvez dans des endroits très bruyants, comme la rue, la salle de sport ou les transports en commun. Lorsque vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, il vous suffit d’activer le mode de son ambiant.

Les Sony WH-1000XM5 sont des écouteurs conçus pour être utilisés pendant des heures et des heures. Ils ont une autonomie de 30 heures avec une seule charge, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pendant plusieurs jours avant de devoir les recharger. De plus, leur design très confortable avec des coussinets rembourrés permet une utilisation continue très agréable.

Si ce sont parmi les meilleurs écouteurs de Sony, c’est parce qu’ils regorgent d’autres fonctionnalités intéressantes. Ils peuvent être connectés à 2 appareils différents simultanément, par exemple, pour écouter de la musique sur l’ordinateur et prendre des appels sur le téléphone portable. Ils sont également compatibles avec Alexa et Google Assistant, disposent de commandes tactiles et de la détection d’utilisation, des outils très utiles au quotidien.

Avec l’achat de ces Sony WH-1000XM5, vous obtiendrez des écouteurs Bluetooth de haute qualité pour de nombreuses années. Profitez de leur réduction à 339 euros sur Amazon et sur MediaMarkt, vous ne regretterez pas votre choix.

