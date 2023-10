Burt Young, l’autre visage de Rocky, est décédé à l’âge de 83 ans

Il a été confirmé par sa fille, qui n’a pas donné de détails à ce sujet.

Paul Young dans Rocky Balboa

Gerald Tommaso DeLouise, connu de tous sous son nom d’artiste Burt Young, est décédé le 8 octobre dernier à l’âge de 83 ans à Los Angeles, en Californie, selon le New York Times. La mort a été confirmée par sa fille, Anne Morea Steingieser, qui n’a pas donné plus de détails sur le passage de son père.

L’acteur, qui était actif il y a moins de cinq ans, sera surtout rappelé pour son rôle dans la saga Rocky, avec Sylvester Stallone, où il a joué le rôle de Paulie Pennino, nous montrant le côté humain de Balboa et l’accompagnant dans les cinq numéros ainsi que dans Rocky Balboa, qui a marqué le retour sur le ring et sur grand écran du personnage emblématique 16 ans après Rocky V.

Une carrière marquée par ses origines

Bien que nous ayons déjà parlé de Paulie Pennino, ce n’est pas la seule fois que Burt Young a joué un dur d’ascendance italo-américaine, ni la première fois, bien qu’il soit né à Queens où il a toujours eu une importante communauté d’immigrants italiens aux États-Unis. Actif depuis 1970, nous avons pu le voir dans des rôles similaires dans des films aussi mémorables que Chinatown (1974), The Choirboys (1977), Convoy (1978) ou l’incomparable Il était une fois en Amérique (1984). Ces films et d’autres comme le toujours d’actualité Last Exit to Brooklyn avaient un point commun : la mafia ou au moins un groupe criminel similaire, ainsi que des environnements sordides avec des rues fumantes, même si Burt a également flirté avec la comédie, surtout pendant ses dernières années.

Bien qu’il soit toujours rappelé pour ses performances sur grand écran, nous ne pouvons pas non plus oublier ses apparitions à la télévision, où, une fois de plus, ses origines étaient d’une importance capitale. Ainsi, nous avons pu profiter de son talent dans Miami Vice, Tales from the Crypt, Walker, Texas Ranger, Law and Order: Special Victims Unit ou The Sopranos en tant que père de Bobby Baccalieri.

Au-delà de l’écran

Le fait que Burt Young ait été choisi pour être d’abord l’ami puis le beau-frère de Rocky Balboa n’est pas un hasard, car l’acteur est monté sur le ring dans sa jeunesse, disputant un total de 34 combats en tant qu’amateur et 14 en tant que professionnel, remportant les 14 et abandonnant les gants en tant que boxeur invaincu. Mais en plus de se consacrer au sport et à la comédie, Burt a également consacré une grande partie de son temps aux arts plastiques, peignant environ 800 œuvres qui ont été exposées dans le monde entier et écrivant un roman historique intitulé Endings ainsi que plusieurs pièces de théâtre.

Mais au-delà de tout cela, ses amis et sa famille se souviendront de lui comme de la grande personne qu’il semblait toujours être devant les caméras, même s’il s’efforçait de montrer le contraire, comme l’a confirmé Stallone lui-même dans son hommage particulier d’adieu sur Instagram.