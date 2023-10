L’application de PayPal vous permettra de suivre les envois de vos commandes… même si vous n’avez pas payé avec PayPal

À ce stade, nous n’aurons pas à expliquer à (presque) personne comment créer un compte PayPal pour effectuer des paiements en ligne ou même envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs, cette dernière fonctionnalité ayant créé un marché d’alternatives assez peuplé, bien que sans aucun doute, le service cofondé par Elon Musk en 2000 continue d’être la référence du secteur fintech.

Le truc, c’est que maintenant, une fois son marché principal stabilisé, il semble que PayPal veuille se diversifier vers les achats en ligne, en essayant non seulement d’intégrer toutes les fonctionnalités de paiement pour les commerces en ligne (y compris les paiements différés directement depuis sa plateforme), mais aussi un nouveau système de suivi des colis pour toutes les commandes achetées avec notre compte PayPal, fonctionnalité qui était déjà en test depuis un certain temps.

Et la dernière chose que nous savons, c’est que, en réalité, ce système de suivi des colis ne sera pas seulement utilisé pour ce que nous achetons en payant avec PayPal, mais les applications du populaire service fintech pour mobiles pourront suivre les colis de n’importe quelle commande, même de celles qui n’ont pas été payées depuis les passerelles de PayPal.

Nos collègues de TechCrunch nous l’ont dit, confirmant que effectivement les développeurs de PayPal ont déjà presque achevé cette fonctionnalité pour un déploiement stable qui se produira très prochainement, et qui nous permettra d’utiliser le service de paiement de manière plus globale lors de nos achats en ligne.

Il ne fait aucun doute que PayPal utilisera l’intégration avec Gmail pour vérifier et collecter les données de toute commande que nous faisons liée à nos comptes de messagerie, les suivre automatiquement et nous envoyer des notifications de type push à chaque fois qu’un changement de suivi est enregistré.

C’est ce qu’explique un porte-parole de l’entreprise de San José :

PayPal continue de développer des produits et des expériences qui aident nos clients à acheter de manière intelligente et pratique, ainsi qu’à faire en sorte que leur argent rende plus… Cette nouvelle fonctionnalité élargit notre offre après l’achat, offrant plus d’options et de confort dans la façon dont les utilisateurs gèrent leurs achats.