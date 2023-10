Ce smartphone Pro dispose de la 5G, tout ce dont tu as besoin et un prix très attractif

No todo en este mundo es Xiaomi, ce smartphone est un excellent achat qui voit son prix baisser.

La conception du realme 11 Pro 5G.

Je viens vous recommander un smartphone dont nous n’avons pas beaucoup parlé. Un téléphone complet avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour être performant au quotidien. Le realme 11 Pro 5G est à vous pour 339 euros sur Amazon , plus précisément dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage .

La création de realme a également baissé de prix dans des stores comme MediaMarkt, où il est disponible pour 345 euros . Il a un design attrayant, un écran de qualité et une fiche technique complète à laquelle nous n’avons rien à reprocher. Il y a une vie au-delà de Xiaomi, voici une bonne preuve.

realme 11 Pro 5G

Achetez le téléphone realme au meilleur prix

Le cerveau de notre choix est un bon processeur, une puce avec laquelle vous profiterez de hautes performances pendant des années. Nous parlons du MediaTek Dimensity 7050 , vous n’aurez à vous soucier de rien. De plus, grâce à ses impressionnants 8 Go de RAM , vous aurez la possibilité de travailler avec plusieurs applications en même temps sans perdre de vitesse.

À l’avant, un écran AMOLED de 6,7 pouces qui déborde de couleurs . Profitez d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz, il ne manque de rien. Ce sera un endroit idéal pour profiter de votre contenu préféré, vous ne pourrez plus vous en passer une fois que vous vous y serez habitué.

N’oublions pas le double appareil photo à l’arrière du terminal chinois. Libérez l’artiste en vous avec son capteur principal de 100 mégapixels , ainsi qu’avec sa macro de 2 mégapixels. Prenez des photos dans toutes les conditions, vous obtiendrez de bons résultats. D’autre part, à l’avant, un capteur de 16 mégapixels.

realme 11 Pro 5G

Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin, ce realme répond à toutes les attentes et c’est un achat qui vous comblera plus que jamais . Non seulement il a un design original et élégant, mais il est également très réactif et capable de prendre de très bonnes photos. Si cela vous intéresse, vous savez ce que vous devez faire, avec Amazon, tout est très simple.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.