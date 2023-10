3 téléphones Samsung et 3 de Xiaomi dans le top 10 des smartphones les plus puissants du marché

AnTuTu a révélé le Top 10 des smartphones Android les plus puissants du marché actuel.

L’arrière du Xiaomi 13 Pro, l’un des smartphones les plus puissants du marché actuel

AnTuTu a de nouveau dressé sa liste mensuelle des smartphones Android les plus puissants disponibles sur le marché. Il s’agit d’une liste complémentaire à celle qui a été publiée en début de mois, car si celle-ci comprenait les appareils les plus puissants vendus en Chine, celle-ci inclut ceux qui sont uniquement disponibles sur le marché mondial, en dehors des frontières de la Chine.

La liste est composée de dix modèles différents, dont trois sont de Xiaomi, et trois autres sont de Samsung.

Xiaomi et Samsung dominent la liste, mais une autre marque chinoise domine le top

Malgré que Xiaomi et Samsung aient réussi à occuper le plus grand nombre de positions dans le classement des smartphones les plus puissants de septembre 2023, aucun des deux n’a réussi à placer l’un de ses appareils en première position du classement.

Cet honneur revient une fois de plus à la marque chinoise Nubia, qui a réussi à placer le RedMagic 8 Pro+ au sommet, avec une moyenne de score d’un million six cent trente mille cinq cents points.

Tout près derrière se trouve un autre smartphone axé sur le jeu, l’ASUS ROG Phone 7, qui partage le même processeur (le Snapdragon 8 Gen 2) ainsi que la même mémoire RAM et le même espace de stockage (16 et 512 Go) que le modèle en tête.

Le premier smartphone de Xiaomi apparaît à la troisième position. Il s’agit du Xiaomi 13, le modèle le plus économique et de plus petite taille de la dernière série de porte-étendards de Xiaomi, qui parvient à surpasser, bien que de peu, son grand frère, le Xiaomi 13 Pro.

La cinquième et la sixième position sont pour les Samsung Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 apparaît également, mais à la huitième position, dépassé par le troisième appareil de Xiaomi présent dans le classement : le Xiaomi K60 Ultra doté du processeur Dimensity 9200+. Il s’agit d’ailleurs du même appareil vendu sur le marché mondial sous le nom de Xiaomi 13T Pro.

Les deux dernières positions reviennent au OnePlus 11 et au Lenovo Legion Y70.