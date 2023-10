Greg Daniels atténue les attentes autour d’un possible redémarrage de The Office.

Mais ils ne s’éteignent pas complètement.

Si vous cherchez une série que tout le monde, amateur d’humour, devrait regarder au moins une fois dans sa vie, c’est The Office, mais la version américaine, pas la version anglaise produite et interprétée par le toujours polémique et charismatique Ricky Gervais, d’où le fait qu’elle reste d’actualité malgré le fait qu’elle se soit terminée il y a plus d’une décennie.

Cette opinion peut ne pas être unanime, mais elle est partagée par la majorité de ceux qui sont allés au-delà de la première saison et ont découvert une série politiquement incorrecte selon les normes d’aujourd’hui, mais néanmoins géniale ; c’est pourquoi les rumeurs d’un reboot surgissent de temps en temps, et il faut également rappeler que la série s’est terminée il y a déjà une décennie, un laps de temps suffisamment long pour la voir renaître.

Greg Daniels diminue les attentes, mais ne les éteint pas

Ainsi, Greg Daniels, créateur de la version américaine de The Office, a tenu à préciser que bien que la série puisse revenir, ce ne serait pas exactement un reboot, mais plutôt une comédie séparée se déroulant dans le même univers, « tout comme The Mandalorian est un prolongement de Star Wars », selon ses propres mots. Cependant, cela n’est pas non plus totalement clair, et il a déclaré : « Quand il y aura quelque chose à annoncer, ne vous inquiétez pas, je le ferai. » Nous le prenons au mot.

Daniels a tenu à clarifier cela lors d’une interview consacrée à la première de la troisième saison de Upload, qui sera diffusée demain, le 20 octobre, sur Prime Video, une comédie dont il est également le producteur.

L’avis de la distribution originale

Alors que Greg Daniels est ouvert à un possible retour dans l’univers de The Office, tous les acteurs principaux de la sitcom primée n’ont pas la même opinion. C’est le cas de B.J. Novak, qui interprète Ryan Howard dans la série mais est aussi scénariste, et qui ne voit pas de nécessité artistique dans un projet similaire. John Krasinski (Jim Halpert) et Mindy Kaling (Kelly Kapoor) se sont également exprimés sur le sujet, et la seule condition qu’ils posent pour reprendre leurs anciens rôles est que le projet en vaille la peine.

Malheureusement, il ne semble pas que nous en saurons plus, que le projet se concrétise ou non, de Steve Carell. Le protagoniste et chef de la division Scranton, en Pennsylvanie, a quitté le projet alors qu’il restait encore deux saisons (avec un charmant caméo dans les derniers épisodes), et il n’a pas souhaité faire de déclarations sur un éventuel retour dans la peau de Michael Scott.