Pour seulement 140 euros, vous avez un téléphone portable Motorola avec 8 Go de RAM, Android 13 et un appareil photo de 50 MP.

Remise de 90 euros sur l’un des meilleurs smartphones pas cher, il vous offre une expérience très complète à prix réduit.

Vous pouvez acheter ce téléphone Motorola pour seulement 140 euros dans ce joli modèle en couleur blanche.

Si vous utilisez votre téléphone pour des tâches basiques, comme utiliser WhatsApp ou accéder aux réseaux sociaux, 140 euros suffisent pour remplacer votre vieux téléphone. Le remplaçant idéal est le Motorola moto g23, un milieu de gamme économique très complet qui peut être à vous pour seulement 140 euros sur Amazon dans le joli modèle de couleur blanche. Gardez à l’esprit que son prix de vente recommandé est de 229 euros, ce qui signifie que vous économisez 90 euros si vous achetez le moto g23 maintenant.

C’est une véritable affaire de pouvoir acheter ce téléphone Motorola pour 140 euros. Vous profiterez d’un design très pratique, d’un écran fluide grâce aux 90 hertz, d’un appareil photo de 50 MP et d’une grande batterie avec une charge rapide de 30 W. En bref, c’est un achat parfait en termes de rapport qualité-prix. De plus, avec Amazon Prime, vous le recevrez en quelques heures, vous n’aurez pas à attendre pour commencer à l’utiliser.

Nous avons analysé le marché pour voir quel est le prix du Motorola moto g23 dans d’autres stores, mais nous pouvons déjà vous dire que aucun n’égal la offre d’Amazon. Chez PcComponentes et Ebay, il tourne autour de 150 euros, alors que sur le site web de Motorola, il ne descend qu’à 169 euros. Par conséquent, Amazon est le meilleur store pour obtenir l’un des smartphones pas cher les plus complets sur le marché.

Motorola moto g23

Motorola moto g23 pour 149 euros, une affaire en or

La première chose que vous devez savoir sur ce Motorola moto g23 est qu’il est équipé d’un processeur MediaTek Helio G85. Cette puce a la puissance nécessaire pour exécuter les applications les plus courantes en toute fluidité, de WhatsApp à Instagram, en passant par d’autres comme YouTube ou Google Maps. Cette fluidité dans l’utilisation des applications est également due aux 8 Go de RAM, une capacité très importante pour un téléphone aussi pas cher.

Lorsqu’il s’agit de stocker des applications, des photos, des vidéos et d’autres fichiers, le moto g23 vous offre initialement 128 Go. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD. Ce smartphone de Motorola nous semble également un excellent achat grâce à son système d’exploitation Android 13, une version très propre qui n’inclut pratiquement pas d’ajouts du fabricant.

Le contenu s’affiche parfaitement grâce à un écran LCD de 6,5 pouces, une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Les images sont nettes, avec une bonne reproduction des couleurs et une fluidité appréciable. Soyez également avertis que, bien qu’il coûte moins de 150 euros, il est équipé d’un bon système audio avec 2 haut-parleurs Dolby Atmos.

La batterie de 5 000 mAh est l’un des points forts du Motorola moto g23, elle peut même atteindre 9 heures d’écran allumé. Par conséquent, avec une utilisation normale, l’autonomie peut atteindre 2 jours voire plus. Elle est accompagnée d’une charge rapide de 30 W qui a besoin d’un peu plus d’une heure pour charger la batterie à 100%.

Motorola moto g23

Ce téléphone portable est équipé de 4 caméras au total, mais la plus remarquable d’entre elles est la caméra arrière de 50 mégapixels. Avec elle, vous pourrez prendre des photos de qualité et des vidéos en Full HD, avec des résultats particulièrement bons lorsque les scènes sont bien éclairées. D’autre part, l’achat du moto g23 vaut également le coup pour son design très pratique. Il est mince et léger, et ses courbes latérales facilitent une prise en main agréable et sécurisée.

En résumé, le Motorola moto g23 est clairement l’un des meilleurs smartphones de moins de 200 euros. Il vous assure une bonne expérience d’utilisation quotidienne, en plus d’une remise incroyable de 90 euros. Vous pouvez l’acheter pour seulement 140 euros sur Amazon, un prix imbattable par rapport aux autres stores.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.