Google Meet présente de nouveaux filtres de « beauté » qui rendent votre peau plus douce et vos dents plus blanches

Filtres de Google Meet que vous ne pourrez probablement pas utiliser.

Les filtres de Meet feront un nouveau bond en termes de retouche visuelle.

Google Meet continue de travailler sur de nouvelles fonctionnalités axées sur les visioconférences. Bien que l’utilisation de filtres pour modifier l’arrière-plan ou ajuster l’image soit déjà très répandue, ils affecteront également le visage, en ajoutant des retouches pour adoucir la peau, blanchir les dents et d’autres aspects qui améliorent votre apparence physique lors des visioconférences. Cependant, vous ne pourrez probablement pas les utiliser si vous avez un compte Google standard.

Filtres de beauté sur Meet réservés aux « premium »

Comme l’indique Google sur son blog dédié à ses espaces de travail, cette nouveauté, déjà disponible, ne pourra être utilisée que par les membres des abonnements suivants : Business Standard, Business Plus, Google Workspace Individual, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, et Google One. Oui, les comptes personnels sont exclus de la récompense.

Il semble que la tendance des filtres perdure, du moins sur Google Meet. Pour ceux qui y ont accès, cette fonction de filtrage proposera deux types d’ajustements lorsque vous l’activez : un avec des retouches légères et un autre avec un lissage plus intense du visage. Cependant, comme nous l’avons mentionné, il y a un « mais » important, car ce filtre ne sera disponible que pour les utilisateurs de Google Workplace, ce qui signifie que les utilisateurs gratuits ne pourront pas utiliser ces filtres.

Les risques des filtres de beauté

Il est bien connu que les filtres de beauté peuvent être très amusants et utiles, mais aussi problématiques pour la santé mentale si on en devient obsédé. Dans un système comme Google Meet, axé davantage sur le milieu professionnel, cela peut ne pas avoir le même impact, mais il faut toujours être prudent. En réalité, de nombreuses autorités publiques ont déjà mis en garde à ce sujet.

En réalité, en 2021, même au Royaume-Unis, des restrictions ont été mises en place pour les influenceurs en ce qui concerne les filtres de beauté, afin qu’ils ne diffusent pas de normes de beauté irréalistes, ce qui finit par affecter l’estime de soi et la santé mentale de nombreux utilisateurs et fans de ces mêmes influenceurs. Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas beaucoup d’utilisateurs qui auront accès à ces filtres sur Google Meet, ce qui réduira considérablement ce type d’impact.