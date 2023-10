La nouvelle bande-annonce de Napoléon rend le 24 novembre si loin

Joaquin Phoenix montre clairement bande-annonce après bande-annonce qu’il n’y a pas de rôle qui lui résiste.

Le nouveau film de Ridley Scott, Napoléon

Du légendaire réalisateur Ridley Scott vient un nouveau film épique avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, Napoléon, qui sortira dans les salles du monde entier le 24 novembre prochain et dont la nouvelle et dernière bande-annonce à ce jour ne fait qu’augmenter notre envie de le voir.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur et le réalisateur collaborent sur un projet, car dans le film oscarisé Gladiator (2000) et qui aura bientôt une suite, Scott a dirigé Phoenix, qui a joué le rôle de Commode, héritier de Marc Aurèle, dans sa lutte pour l’amour de sa sœur, de son peuple et de son père contre Maximus Décimus Meridius, interprété par Russell Crowe.

Napoléon au cinéma

Ce n’est pas la première fois qu’un personnage comme Napoléon Bonaparte, essentiel pour comprendre l’histoire du monde en général et surtout de la France, nation qu’il a dirigée de 1809 à 1814, est le protagoniste d’un film, mais ce sera la première fois qu’un film centré sur sa personne bénéficiera d’une telle envergure, bien qu’il ne faille pas oublier que Désirée (1954) a déjà été traité à l’époque comme une grande production, avec Marlon Brando, Jean Simmons et Merle Oberon comme protagonistes, ces deux dernières étant d’importantes actrices considérées comme faisant partie de l’âge d’or d’Hollywood ; et Brando qui n’a pas besoin de présentation.

D’autres films qui traitent également du conquérant français sont Mon Napoléon (2001), Le Comte de Monte-Cristo (2002), Guerre et Paix (de 1968 et divisé en quatre parties, rien que ça) et bien d’autres traités sous forme de films d’action, de drame ou de comédie.

Napoléon de Ridley Scott, qui aura une version du réalisateur de 4 heures de durée lorsqu’il sortira en formats domestiques, montrera un côté plus humain du personnage historique mais sans oublier ses campagnes militaires réussies (pas toujours). Ces dernières, ainsi que ses confrontations dialectiques avec d’autres hauts responsables de l’armée et de la noblesse françaises, serviront de toile de fond à une histoire où Joséphine, le véritable amour de Napoléon dans toute sa vie, est également protagoniste.

Mais ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des batailles spectaculaires et des intrigues politiques qui justifieront amplement que nous allions le voir dans notre salle de cinéma préférée.