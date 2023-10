Daniel Radcliffe explique sa transformation physique et dément qu’il va devenir Wolverine.

A bien qu’il admet être obsédé par son physique.

Face aux rumeurs persistantes selon lesquelles l’acteur britannique, qui n’est plus si jeune (il a eu 34 ans en juillet) Daniel Radcliffe jouera le rôle de Wolverine dans de possibles futurs épisodes de la saga, il est une fois de plus sorti de sa réserve pour nier toutes ces informations, même si son physique actuel a conduit beaucoup de gens à penser à lui comme un possible remplaçant de Hugh Jackman.

C’est lors d’une séance de questions-réponses pour Vanity Fair sur leur chaîne YouTube (avec un détecteur de mensonges inclus, quelle que soit la fiabilité de l’appareil) que le protagoniste de la saga Harry Potter sur grand écran a réaffirmé que non, il ne jouera pas Wolverine même si les fans le demandent ou même si cela correspond au personnage grâce à sa taille (il mesure 165 cm, loin des 180 cm de Jackman mais plus proche des 161 cm de Wolverine dans les bandes dessinées).

Daniel Radcliffe aujourd’hui

Toutes ces rumeurs ont surgi après que les spectateurs ont constaté que Radcliffe était plus sculpté que jamais, alors que historiquement, peut-être en partie parce que beaucoup le voient encore comme un jeune apprenti sorcier, nous avons pensé à lui comme un acteur plutôt mince. Bien sûr, l’acteur lui-même a contribué à alimenter ces ragots, car comme il le confesse lui-même « Je dis quelque chose, et de temps en temps je m’ennuie de toujours répondre la même chose, alors je dis quelque chose de différent, et cela redémarre [les rumeurs] ». L’acteur a également expliqué l’origine de ce changement, en dehors du fait que cela lui a été bénéfique pour la quatrième saison exigeante physiquement de Miracle Workers, disponible depuis septembre dernier sur les plateformes qui ont Warner TV parmi leurs chaînes. Il a révélé que ses parents sont obsédés par la forme physique et que c’est naturellement quelque chose qu’ils lui ont inculqué.

Parmi ses autres travaux, on peut mentionner Merrily We Roll Along, une comédie musicale qu’il a récemment jouée à Broadway aux côtés de ses collègues de distribution Jonathan Groff et Lindsay Mendez, bien qu’il serait plus approprié de parler de reprise, car cette pièce a en réalité débuté en 1981 en étant un échec retentissant à l’époque, ce qui ne semble pas se reproduire grâce à la bonne réception de cette nouvelle adaptation. En ce qui concerne Wolverine, pour le moment Hugh Jackman, également de nationalité britannique, sera le seul acteur à lui donner vie à l’écran grâce à la sortie prévue pour mai 2024 de Deadpool 3, bien que la date de sortie puisse être affectée par la grève actuelle des acteurs.