Xiaomi fabrique le téléphone portable le plus résistant qui puisse être fabriqué : le Redmi Note le plus puissant est certifié avec la note maximale

Vous le voyez habituellement lorsque vous lisez les spécifications d’un smartphone ou de tout autre appareil électronique compatible avec son service : « tel mobile est livré avec une certification IPXX ». Que signifient ces initiales de deux lettres et les deux chiffres ? Le degré de protection IP fait référence à la norme internationale ‘CEI 60529 Degrees of Protection’,​ qui est généralement utilisée dans les données techniques des équipements électriques ou électroniques, en général à usage industriel comme les capteurs, les compteurs, les contrôleurs, etc.

La norme IPXX est un système développé pour classer de manière alphanumérique les équipements en fonction du niveau de protection fourni par leurs matériaux conteneurs. En attribuant différents codes numériques, le degré de protection de l’équipement peut être rapidement identifié et vous donne une idée du niveau de résistance de l’appareil.

Protection contre les intrusions

Par exemple, si votre téléphone portable a un degré de protection IP67, cela signifie ce qui suit, détaillé pour une meilleure compréhension :

IP – identifie la norme

– identifie la norme La valeur ‘6’ dans le premier chiffre numérique décrit le niveau de protection contre les poussières, dans ce cas : « La poussière n’entre en aucun cas ».

dans le premier chiffre numérique décrit le niveau de protection contre les poussières, dans ce cas : « La poussière n’entre en aucun cas ». La valeur ‘7’ dans le deuxième chiffre numérique décrit le niveau de protection contre les liquides (généralement l’eau), dans cet exemple : « L’objet doit résister (sans aucune infiltration) à une immersion complète à 1 mètre pendant 30 minutes ».

Normalement, les téléphones portables Xiaomi, Redmi et POCO sont livrés avec une certification IP67 ou IP68. Mais aujourd’hui, la société peut déjà se vanter d’avoir son premier smartphone avec une certification IP69, le récent Redmi Note 13 Pro+. Le responsable du produit Xiaomi Redmi, Wu Hao, a publié un communiqué dans lequel il affirme que le smartphone Redmi Note 13 Pro+ a réussi le test de protection IP69.

Le rapport de test publié par Wu Hao montre que le Redmi Note 13 Pro+ a réussi le test de résistance à l’eau IPX9 la semaine dernière, le 10 octobre. Le rapport de test a été fourni par le Laboratoire Saibao et le Cinquième Institut de Recherche Électronique du Ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’Information.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, IP69

Le test standard de résistance à l’eau IPX9 nécessite 4 ouvertures à partir desquelles de l’eau est injectée selon des angles de 0°, 30°, 60° et 90°. La température de l’eau varie de 25 °C à 80 °C. La pression du jet d’eau varie entre 8000 et 10000 kPa. La force d’impact de l’eau varie entre 0,9 et 1,2 N. La durée totale est de 120 s.

C’est pourquoi, nous parlons du téléphone portable le plus résistant actuellement dans le catalogue de Xiaomi, obtenant une certification qui sera sûrement étendue aux futurs téléphones de la société. Le Redmi Note 13 Pro+ a été présenté et lancé en Chine en septembre de cette année et arrivera en Europe début 2024. Le terminal dispose d’un écran de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K. Il s’agit du premier téléphone Redmi avec un écran courbé. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité d’écran maximale de 1800 cd/m2.

Le smartphone était le premier à utiliser le processeur Dimensity 7200-Ultra et dispose d’un appareil photo principal de 200 mégapixels, d’une batterie intégrée de 5000 mAh, d’une prise en charge de la charge rapide de 120 W et d’une protection contre la poussière et l’eau selon la description de la classification IP68. Quelque chose qui, à partir d’aujourd’hui, a déjà changé.

Source | MyDrivers