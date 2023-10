LG surprend à nouveau avec le lancement de ses nouveaux fours LG InstaView

Le four, avec

LG mise sur un four beaucoup plus efficace et avant-gardiste

LG propose généralement des produits avec une innovation vraiment remarquable. La marque coréenne se déplace aisément dans différents marchés technologiques, des téléviseurs comme le LG OLED Evo C3 42 à sa gamme d’ordinateurs portables haut de gamme LG Superslim. Aujourd’hui, cependant, nous allons parler d’un autre type de technologie plus axée sur la maison et qui nous facilitera la vie. Ainsi, nous avons eu la possibilité d’assister à l’événement de présentation des fours LG InstaView.

De plus, nous avons pu vérifier leur fonctionnement, comment ces appareils fonctionnent et toutes les fonctions dont ce produit pour la maison se vante.

LG Instaview : un four qui ne manque pas de caractère

Le four InstaView a considérablement perfectionné la façon de rendre la meilleure gastronomie accessible à tous les foyers. Il dispose de six modes de cuisson différents : cuisson à la vapeur, convection à la vapeur, cuisson sous vide, friteuse à air, grill et réchauffage. Il est donc très facile de travailler avec lui et d’obtenir des préparations très différentes grâce à un seul appareil électroménager.

De plus, cette technologie permet également un système toctoc. Cela signifie que nous pouvons voir le processus de cuisson à travers la fenêtre. Il suffit de la toucher deux fois comme si on frappait à une porte et la lumière s’allume, ce qui permet de voir le processus à travers le verre. C’est très intéressant car de nombreux processus et préparations sont gâchés en ouvrant trop souvent le four. Selon les statistiques, les personnes ouvrent le four entre 4 et 5 fois à chaque cuisson. Ainsi, on obtient des saveurs plus pures sans entrer en contact avec l’oxygène extérieur tout en réduisant la consommation d’énergie car la température reste stable. Grâce à ces petits détails, ce four a une efficacité AA++.

Le point fort de cet appareil électroménager réside dans son système de nettoyage Blue Easy Clean. Avec cette nouvelle façon de nettoyer basée sur la vapeur, nous pouvons nettoyer le four sans problème en 10 minutes. Étant recouvert d’un matériau hydrofuge, il sera très facile à nettoyer après chaque cuisson, sans avoir besoin de produits chimiques et sans pyrolyse qui consomme beaucoup d’électricité.

Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le connu sous le nom d’Internet des objets. Ainsi, nous pouvons faire un grand nombre de choses avec notre téléphone, comme l’allumer, régler la minuterie, le préchauffer ou résoudre les problèmes les plus courants de l’électroménager.

En résumé :